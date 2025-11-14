Obavijesti

VELIKA TRANSFORMACIJA

Meghan Trainor odgovorila na negativne komentare hejtera: 'Nikada se nisam bolje osjećala'

Piše Sara Študir,
3
Foto: Instagram

Slavna pjevačica ispričala je kako se nosi s negativnim opaskama na svoj izgled nakon što je drastično smršavila uz pomoć poznatog lijeka

Slavna pjevačica Meghan Trainor se u ovotjednom intervjuu za 'Entertainment Tonight' osvrnula na komentare u vezi promjene svog fizičkog izgleda. Naime, ranije ove godine iznenadila je svoje obožavatelje smršavjevši oko 27 kila uz pomoć lijeka Mounjaro, prenosi People.

'Doslovno se prvi put ikada, nakon što sam rodila djecu, brinem za svoje zdravlje na najvišem nivou te se nikada nisam osjećala bolje i izgledam nevjerojatno', rekla je dodavši kako je to razlog zašto je ljudi napadaju. Objasnila je i kako joj je, unatoč tome, njeno zdravlje prioritet: 'Brinem se za sebe. Moram pronaći način da to ne utječe na mene'.

Billboard Women in Music Award
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Kao što je već spomenuto, popularna pjevačica drastično je smršavila te je u ožujku ove godine na svom Instagram profilu objavila niz fotografija na kojima se vidi njena velika transformacija. U opisu je priznala kako je u svrhu gubitka kilograma koristila lijek Mounjaro. 

Uz to, dodala je i kako je u procesu mršavljenja surađivala i s dijetetičarom te trenerom, ali i da je morala napraviti neke promijene u svom načinu života. 'Bila sam na putu da postanem najzdravija, najjača verzija sebe za svoju djecu i sebe', istaknula je dodavši: 'Da, koristila sam znanost i pomoć (pohvala Mounjaru!) nakon druge trudnoće. I tako mi je drago što jesam jer se osjećam sjajno'.

2025 Baby2Baby Gala at the Pacific Design Center in West Hollywood
Foto: Aude Guerrucci

Kada je sa spomenutim medijem razgovarala o svojoj pjesmi 'Still Don't Care' s nadolazećeg albuma 'Toy With Me', Trainor je priznala i kako se suočila s negativnim komentarima na svoj novi izgled: 'Ljudi su počeli komentirati moje tijelo, govoreći kako sam premršava i da Me više ne prepoznaju'.

Dodala je i kako se ona cijelo vrijeme jako fokusirala na rad na sebi i svom zdravlju osjećajući se odlično te da joj nije bilo jasno što se događa i zašto je sada situacija 'gora nego prije'. 'Sviđala mi se ideja... 'Pusti me da razmislim o tome još jednom. Ne, i dalje me nije briga.' I znala sam da kada sam počela pjevat će to postati moja terapija, moja terapija izlaganjem', objasnila je slavna glazbenica.

Los Angeles: Poznati dolaze na dodjelu nagrada iHeartRadio Music
Foto: Patrick Rideaux

