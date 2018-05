Meghanin otac stiže na svadbu, iako je njegov sin želi otkazati

Zadnjih dana se nagađalo kako će na kraljevskom vjenčanju buduće vojvotkinje Meghan Markle (36) i princa Harryja (33) biti samo mladenkina majka Doria Ragland (62), no američki magazin People donio je vijest kako će odlasku do oltara ipak svjedočiti njezina oba roditelja. U London za nekoliko tjedana navodno stiže i otac Thomas Markle (73).

S ocem je Meghan, kako je rekla, uvijek bila u korektnim odnosima te je još kao djevojčica odlazila na filmske setove gdje je on radio kao majstor rasvjete. Ipak, odnosi nisu bili idealni s očevom stranom obitelji i njegovom djecom iz prvog braka, što i danas dolazi na vidjelo.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Doria i Thomas bili su u braku od 1979. do 1988. kada su se rastali zbog, kako su naveli, nepomirljivih razlika. Meghan je tada imala samo šest godina i ostala je živjeti s majkom, inače instruktoricom joge.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Vijest o dolasku oca na vjenčanje pojavila se dan nakon što je Meghanin polubrat Thomas Markle Junior (51) poslao otvoreno pismo princu Harryju u kojem mu daje do znanja kako mu još uvijek nije kasno da otkaže vjenčanje.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Još nije kasno. Što će više vremena proći nakon vaše svadbe, shvatit ćeš da je to najveća pogreška u povijesti kraljevskih vjenčanja - rekao je polubrat bivše glumice. Također ističe da je njegova sestra plitka i prijetvorna žena koja će napraviti sprdnju od kraljevske obitelji i baštine.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Prinče Harry, zbunjen sam što vi ne vidite ono što vidi cijeli svijet. Meghanin pokušaj da se ponaša kao princeza i više je nego loš. Kakva osoba na vlastito vjenčanje ne pozove svog oca, kojeg je, usputno rečeno, dovela do bankrota dok se on trudio ispuniti joj želju da postane glumica? A sada ga je zaboravila i ostavila bez novčića. Umjesto svoje obitelji, ona na vjenčanje poziva potpune strance. Tko to radi? Vi i kraljevska obitelj trebali biste okončati ovu lažnu bajkovitu priču prije nego što to bude prekasno - piše u pismu Meghanina polubrata u čijem je posjedu časopis In Touch.

Foto: Pixsell/Youtube/Screenshot

Podsjetimo, par će se vjenčati 19. svibnja u kapeli St. George u koju stane otprilike 800 gostiju.

- Svi su jako sretni i uzbuđeni, Harry je razgovarao s mojim ocem nekoliko puta telefonski. Nije ga još imao prilike i službeno upoznati, ali i to će se dogoditi - rekla je nedavno Amerikanka, koja će uskoro postati dio engleske kraljevske obitelji.

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Inače, brzo nakon zaruka para, u službenom dopisu Kensingtonske palače, obratili su se njezini rastavljeni roditelji poručivši: 'Naša kći uvijek je bila draga i pažljiva osoba.Vidjeti je u zajednici s Harryjem, koji dijeli iste kvalitete, za nas kao roditelje je velika radost.'