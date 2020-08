Mehun je pokazala dekolte do pupka: S dečkom je u Novalji...

<p>Poduzetnica <strong>Snježana Mehun </strong>(49) trenutačno je na odmoru u Novalji s dečkom, austrijskim poduzetnikom <strong>Franzom Schillingerom</strong>. Redovito objavljuje fotografije s ljetovanja, a na posljednjoj je mnogima za oko zapeo njezin duboki dekolte.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poznatim Hrvaticama dosta je kupaćih kostima</strong></p><p>Odjenula je bijelu haljinu kojom je istaknula poprsje, a dečko ju je fotografirao.</p><p>- Ovako ja njega gledam - napisala je u opis fotografije. </p><p>Snježana se s Franzom ovog ljeta provodi po Hrvatskoj i Austriji, a sve redovito zabilježava na društvenim mrežama. Bili su na Hvaru, Pagu, u Karlobagu, a zatim su skoknuli do Austrije. No, čini se da su se ubrzo zaželjeli Jadrana pa su ponovno došli na odmor. </p><p>Franz i Snježana u svibnju su 'podigli prašinu' novom kampanjom za njezin modni brend Duchess. Mehun je pozirala s Franzom u vjenčanici kao kraljica Sissi dok je Schillinger bio odjeven kao car Franjo Josip. Počelo se šuškati kako bi par mogao ubrzo pred oltar.</p><p>- Nisu nam neki pritisak brak i zaruke iako to smatramo važnim i bitnim. Uživamo u vezi, najbitnije mi je da smo sretni, a uskoro će se znati više - rekla je tad Snježana.</p>