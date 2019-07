Mehun o udaji za Franza: Dva puta sam to obavila, ne žurimo

Zagrebačka poduzetnica i modna dizajnerica Snježana Mehun (48) posljednjih je nekoliko mjeseci u vezi s austrijskim poduzetnikom Franz Schillingerom koji se bavi prodajom luksuznih brodova. Upravo ih je ljubav prema brodovima spojila, a Snježana je u intervjuu za IN Magazin otkrila kako se par upoznao.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ja jednako mogu uživati na kamenu u Karlobagu i na ovako luksuzom brodu. Isto mi je. Bitno je s kim si - rekla je Snježana te dodaje kako ju je poduzetnik privukao inteligencijom i osobnošću.

- Meni je neugodno malo o tome pričati. Neugodno mi je. Čekaj da kucnem u drvo, da ne ureknem, nikad ne znaš. Sigurno je da me privukao osobnošću, atraktivan je muškarac, to je bilo čime te privuče. Super je kao osoba, dobar je, izuzetno je sposoban. To mi se jako sviđa, to mi imponira, jako je inteligentan, poznaje jako dobro Hrvatsku, priča malo hrvatski - ispričala je Snježana koju svi ispituju hoće li se opet udati.

Foto: Instagram

- Znala sam, to me svi pitaju. Ali ja sam to obavila već dva puta, nemam presing oko toga da to moram. Tu je s nama moj sin Dino kojeg volim najviše na svijetu i što se tog dijela tiče, ja imam sve - izjavila je poduzetnica koja u slobodno vrijeme s novim dečkom voli planinariti i odlaziti na Sljeme.

Foto: Instagram

- Tako smo se i zbližili jer je on dolazio i ne bi vjerovao, hodao je sa mnom na Sljeme. Voli planinariti i imamo neke zajedničke strasti - dodala je. Par se upoznao prošle jeseni preko zajedničkih poslovnih partnera, a iskre su planule prije dva mjeseca. Par nema problema s udaljenošću jer je Schilinger zbog poslovnih obaveza često u Zagrebu. Moglo ih se vidjeti i na zajedničkim kavama na zagrebačkoj 'špici'.

Snježana i Franz trenutno uživaju na Jadranu, točnije u Trogiru.