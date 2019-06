Mehunka ispeglala lice: Na ovaj tretman ide i Angelina Jolie...

Sto ste danas napravili za sebe? Bas za sebe, ne za djecu, roditelje, firmu, muza?Ima li netko da ne zeli izgledati odmorno, mladje, svjezije bez oteklina?! Znamo odgovor! A ovo je ugodno, zabavno i za kraj korisno skulpturalna masaza lica od nedavno i u Zagrebu! @dermaliftzagreb #dermalift #dermaliftzagreb #foreveryoung #facelifting Derma Lift Skulpturalni lifting s intraoralnom ( bukalnom ) masažom. Ova jedinstvena i specifična metoda pomlađivanja omiljena je od strane poznatih stručnjaka na polju estetike i kozmetologije a također važi i za omiljeni tretman mnogih poznatih zvijezda Hollywooda Jennifer Lopez​ , Angelina Jolie Skulpturalni lifting sa intraoralnom ( bukalnom ) masažom je tretman kojim se potiče regeneracija i rejuvenacija kože i mišića lica, vrata i dekoltea. Tretman je baziran na estetskoj, psihoemocionalnoj, energetskoj i medicinskoj razini.Jedinstvenost ove metode ogleda se u tome što se cijeli tretman izvodi manualno, a efekt je vidljiv već nakon prvog tretmana. Sastoji se iz dva segmenta: - Skulpturalnog koji podrazumjeva oblikovanje mišića lica izvana.Veoma moćnai duboka masaža koja potiče cirkulaciju I vraća vitalnost koži. - Intraoralnog djela, što uključuje masažu unutar usne šupljine, radeći na mišićima nunutar gornje usne, obraza I područja čeljusti.Ovaj dio tretmana se izvodi u rukavicama. Zahvaljujući dubokoj masaži koja potiče cirkulaciju I protok limfe koža vraća tonus i elastičnost,vidljivost podočnjaka se smanjuje, naglašavaju se konture i oval lica.Zaglađuju se bore I fine linije. Koža će dobiti svježiji I zdraviji izgled jer dolazi do detoksikacije kože a cijelog organizma. Tretman također pomaže u oslobađanju psihoemocionalnih blokada uzrokovanih svakodnevnim stersom.

