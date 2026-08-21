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U RUŽIČNJAKU BIJELE KUĆE

Melania Trump pojavila se u javnosti nakon mjesec dana

Piše Maša Mai Čigir,
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Melania Trump pojavila se u javnosti nakon mjesec dana
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Foto: Tierney L. Cross
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Melania Trump pojavila se na javnom događaju nakon više od mjesec dana izbivanja te je sve oduševila modnim odabirom

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Prva dama SAD-a, Melania Trump, pojavila se s predsjednikom Donaldom Trumpom na događanju povezanom s 'IndyCarom' i njezinom inicijativom Fostering the Future u Ružičnjaku Bijele kuće. Melania je za tu prigodu odjenula klasične komade u jakim bojama, svjetloplava košulja odlično je pristajala na popularnu suknju 'pencil' kroja koja je je bila žarko crvene nijanse.

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Fostering the Future announcement in the Rose Garden of the White House in Washington
Foto: Tierney L. Cross
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Svjetloplava košulja djelo je poznatog dizajnera Michaela Korsa, a izrađena je od pamučnog popelina, s francuskim manšetama i naglašenim ovratnikom. Boja i sve popularniji 'oversized' kroj košulje odličan je kontrast jarko crvenoj 'pencil' suknji modne kuće Dior koja prati liniju tijela i završava ispod koljena, a izrađen je od luksuzne mješavine vune i svile. Melania je cijelu kombinaciju zaokružila jednim od najpoznatijih modela salonki, Manolo Blahnik BB cipelama od brušene kože, a odabrala crvenu verziju sa šiljastim vrhom i tankom visokom potpeticom, čija se cijena kreće oko 770 eura.

Fostering the Future announcement in the Rose Garden of the White House in Washington
Foto: Tierney L. Cross

Prva dama je nakit svela na minimum, a kosa joj je bila raspuštena u laganim valovima. Spoj nebeskoplave i intenzivno crvene posebno je privlačio pažnju zbog samog mjesta i prirode događanja. Uz američke zastave i IndyCar u nacionalnim bojama, Melanijin stajling neizbježno je prizivao crveno-plavu paletu američke zastave.

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Fostering the Future announcement in the Rose Garden of the White House in Washington
Foto: Tierney L. Cross

Melania je na događanju govorila o svojoj inicijativi 'Fostering the Future' koja je usmjerena na pomoć mladima koji izlaze iz sustava udomiteljstva. 'IndyCar' i 'Fox Corporation' tom su prilikom najavili ukupno dva milijuna dolara za stipendije povezane s programom. Njezin povratak privukao je dodatnu pozornost jer je riječ o prvom javnom pojavljivanju nakon više od mjesec dana. Melania je i sama komentirala svoju odsutnost.

- Čula sam da sam vam nedostajala. Evo me - našalila se prva dama pred okupljenima.

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