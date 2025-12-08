Obavijesti

ELEGANTNA PRVA DAMA

Melania Trump ponovno očarala: Zasjala u crnoj haljini kojom je zasjenila sve prisutne

Piše Zrinka Medak Radić,
Melania Trump ponovno očarala: Zasjala u crnoj haljini kojom je zasjenila sve prisutne
Foto: Jeenah Moon

Prva dama Amerike Melania Trump stigla je sa svojim suprugom Donaldom Trumpom na 48. dodjelu Kennedy Center Honors u Washingtonu, a njena elegantna crna haljina privukla je sve poglede

Na svečanosti 48. dodjele Kennedy Center Honors u Washingtonu, Melania Trump još je jednom dokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najbolje odjevenih prvih dama u povijesti SAD-a. U društvu supruga, predsjednika Donalda Trumpa, stigla je na glamurozni događaj posvećen istaknutim doprinosima umjetnosti, privukavši pozornost čim se pojavila na crvenom tepihu.

Melania je odabrala profinjenu crnu haljinu od vune, djelo modne kuće Givenchy. Model visokog ovratnika i kratkih skulpturalnih rukava laskavo je naglasio njezinu figuru, dok su suptilni valovi u kosi, dijamantne naušnice i nenametljiva narukvica dali završni dodir eleganciji. USA Today ističe kako je njezin izgled bio jedan od najupečatljivijih te večeri.

2025 Kennedy Center Honors at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C.
Foto: Jeenah Moon

Predsjednik Trump odlučio se za klasičan smoking – crno odijelo, bijelu košulju i leptir-mašnu,  pa je predsjednički par zajedno djelovao usklađeno.

Ova je dodjela ušla i u povijest jer je Trump, po prvi put u gotovo pola stoljeća događanja, nastupio u dvostrukoj ulozi: kao američki predsjednik i kao predsjednik Kennedy Centra, funkciju koju je preuzeo u veljači. 

IMA SVEGA... FOTO Najbolji i najgori outfiti Melanije Trump kao prve dame
FOTO Najbolji i najgori outfiti Melanije Trump kao prve dame

S pozornice je Trump predstavio ovogodišnja priznanja Gloriji Gaynor, Georgeu Straitu, skupini Kiss, Sylvesteru Stalloneu i Michaelu Crawfordu istaknuvši kako su ti umjetnici utkani u identitet Amerike. Posebno se osvrnuo i na preminulog Acea Frehleya, kojem je odao počast. Našalio se da bi već iduće godine mogao nominirati samoga sebe te priznao da je osobno birao laureate s popisa od pedesetak imena.

2025 Kennedy Center Honors at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C.
Foto: Tom Brenner

