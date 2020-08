Mnogi smatraju da je Melania tako \u010dudno pogledala Ivanku zato \u0161to je toga dana iza\u0161ao dio knjige 'Melania i ja: Godine koje sam provela kao povjerljiva osoba, savjetnica i prijateljica prve dame' autorice\u00a0Stephanie Winston Wolkoff, biv\u0161e bliske prijateljice i savjetnice Melanije Trump, pi\u0161e Daily Mail.\u00a0

U tom isje\u010dku doznalo se da je prva dama planirala operaciju 'Blokiraj Ivanku' kako se Ivanka ne bi pojavila u fotografijama s Trumpove inauguracije.

Melania je odobrila raspored sjedenja koji je trebao garantirati da se Ivanka ne\u0107e vidjeti kada Donald Trump bude prisezao. Wolkoff,\u00a0 joj je pomogla\u00a0organizirati doga\u0111aje oko Trumpove inauguracije i zajedno su procijenile gdje bi kamere mogle biti. Na kraju se, izgleda, plan izjalovio pa je Ivanka\u00a0sjedila iza Melanije.

- Bile smo preumorne i pod stresom. Da, operacija 'Blokiraj Ivanku' bila je sitni\u010dava. Melania je tu sudjelovala. No, vjerovale smo da se Ivanka nije trebala stavljati u sredi\u0161te pa\u017enje na inauguraciji svoga oca - napisala je Wolkoff i nastavila:\u00a0

- Bila je to Donaldova inauguracija, a ne Ivankina. No nitko nije bio dovoljno hrabar da joj to ka\u017ee. Melania nije bila odu\u0161evljena time \u0161to Ivanka usmjerava raspored i nije to planirala dopustiti. Nije bila sretna kada je \u010dula da je Ivanka inzistirala da sudjeluje u paradi na Aveniji Pennsylvania sa svojom djecom.