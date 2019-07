Melaniju ismijavaju: Ljeto je, a ona priprema ukrase za Božić

Dizajnerica Melania Trump (49) svojom je posljednjom objavom na svom Twitter profilu mnoge iznenadila, šokirala, a potom zbog iste postala predmet ismijavanja. Tako se u svojoj objavi pohvalila čime se trenutno bavi u Bijeloj kući, a priložila je i niz fotografija.

- Planiranje Božića i dekoracija je krenulo u Istočnom krilu Bijele kuće. Veselim se podijeliti s vama finalnu viziju naših planova za naredne mjesece i tradiciju koju poštujemo - napisala je gospođa Trump u vrijeme ručka.

Foto: Ron Sachs/DPA/PIXSELL

Publika, građani i kritičari odmah su krenuli s komentarima ispod objave.

- Draga, zar stvarno misliš da ćeš u prosincu još uvijek biti u Bijeloj kući? - napisala je jedna korisnica Twittera.

#Christmas planning has begun in the East Wing at the @WhiteHouse. I'm looking forward to sharing our final vision for this unique tradition in the coming months. pic.twitter.com/oxt6Bdggcl