Mentor Marinko na imanje je došao s kćerkicom, kandidati pred njim dovršavali zadatak

Jutro na imanju počelo je prilično radno jer svi su željeli što prije dovršiti tjedni zadatak – pitoresknu glamping kućicu. Ivan je zamjerio vođi Davoru što dolazi pitati može li kako pomoći umjesto da vodi glavnu riječ.

Dok većina radi na tjednom zadatku, Mario želi iskoristiti trenutak mira te pokušati riješiti zagonetku iz tajne sobe, koja mu može donijeti ulaznicu za finale. No i dalje nastavlja tapkati u mraku... Odlučio je svoju zbunjenost podijeliti s Dorotejom, a oboje su zaključili kako će iskoristiti praznu kuću da bi još malo istražili gdje bi se mogli nalaziti tragovi.

Foto: RTL

U isto vrijeme, Anđa, Manuela i Manja pletu međimurske košare, također dio tjednog zadatka, prilično se mučeći: „Teško i naporno!“

Vođa Davor pronašao je pismo mentora Marinka u kojem je pisalo kako uskoro dolazi, a to ih je još više zbunilo jer nisu znali kada ga točno očekivati.

„Ivan je rekao da će jučer biti kućica gotova. Tako je, kako je“, podbo ga je.

Foto: RTL

Složni rad prekinuo je dolazak voditeljice Nikoline Pišek jer stiglo je vrijeme da se odabere i drugi duelist koji će se u areni pridružiti Manueli.

Priznala je kako bi se oči u oči željela naći s Nikolinom, koju je nazvala maticom: „Oko nje su njezine pčelice, koje ona održava na životu... Ali samo dok su njoj potrebne.“

Foto: RTL

„Nisam ja kriva što me slijede“, poručila je.

Uslijedilo je glasanje, a klan na čelu s Nikolinom svoje je glasove dodijelio Manji i to je bilo dovoljno da postane drugi duelist.

„Najmanje radi na Farmi, najmanje se našla i u kuhinji. Da isproba arenu“, razlozi su se nizali, no većini je bilo jasno da se radi o još jednom dogovoru klana.

„Daj svoj glas onome za koga misliš da trebaš jer tvoj glas zaista može nekad promijeniti tijek. Mislim da je to strah od zamjeranja“, zaključila je Manuela, „Kad srušiš maticu, to je to!“

Foto: RTL

Dvije duelistice odvojile su se nasamo nakon glasanja kako bi iskomentirale situaciju u kojoj su se našle.

„Moram još puno ljudi 'zgaziti' ovdje, prva je Rebecca“, prijetila je Manuela kako još nije gotova sa svojim boravkom na imanju i potrudit će se vratiti.

Velik dio obitelji pohitao je dovršavati tjedni zadatak jer vremena je jako malo.

Mentor Marinko polako stiže na imanje, a uz njega ovaj put u glamping kućici odsjest će i njegova kćerkica Elena te pas.

„Šok i nevjerica! Ovo mora biti profi!“ vođa Davor je bio u panici jer je želi oda sve bude savršeno za njih.

„Dali smo sve od sebe, zadnji atom snage“, poručili su članovi obitelji dovršavajući krov.

Za to vrijeme, Marinko je pregledavao ispletene košare u kući te bio zadovoljan: „Lijepo i pedantno!“

Foto: RTL

Stiglo je vrijeme i za trenutak istine – obilazak glamping kućice. Marinko je bio skeptičan na prvi pogled jer „majstori“ su još bili na terenu.

„Otvaranjem vrata, kućica zove na spavanje i vuče svakog gosta! Svaka im čast, baš su se potrudili“, bio je zadovoljan mentor kad je obavio pregled odrađenog zadatka, no svoj sud dat će nakon prospavane noći u glamping kućici.

Dualistice Manuela i Manja spremale su svoje stvari za odlazak u izolaciju, obje željne pobjede i povratka u kuću, no nisu se baš svi htjeli pozdraviti s njima.

Foto: RTL

„U inat svim dušmanima koji su glasali za mene, odlazim u izolaciju kao gospođa!“ poručila je Manuela.

A kako je prošao tjedni zadatak i tko napušta 'Farmu', pokazat će nova epizoda, već sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan i na platformi Voyo.