Meri Cetinić o bolnom gubitku kćeri: 'Tuga je bila prevelika, glas zgrčen, energije nigdje'

Ona je tu, prisutna u mom biću, ona je bila dio mene. Fizički je otišla, ali duhovno je ona sa mnom zauvik, rekla je Meri Cetinić (73) za IN magazin o svojoj kćeri Ivani Burić, koju je izgubila prije pet godina. Merina kći jedinica umrla je 1. lipnja 2021. u KBC-u Split u 44. godini. Borila se s teškom bolešću.

Majku i kćer povezivala je i glazba. Meri je Ivanu odgojila kao samohrana majka, a Ivana je poslije diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Godine 2014. zajedno su objavile album 'Dozvoli mi'. Nakon Ivanine smrti glazba, koja je desetljećima činila velik dio Merina života, odjednom joj više nije značila isto. Mislila je da nikad više neće zapjevati.

- Stvarno nekoliko godina bila je tuga prevelika, glas zgrčen, nema ničega, energija nigdje. Bila sam čak ljuta na tu glazbu, zašto mi je toliko života odnijela, zašto sam toliko vremena morala putovati, što će mi to. Mislim to je sve bilo tako nakon tog strašnog događaja - priznala je pjevačica za IN magazin.

Foto: Privatni album/canva

Trebalo joj je nekoliko godina da ponovno pronađe ljepotu u pjesmama. Ovih se dana vratila i publici u rodnom Splitu, koja je na njezin samostalni koncert čekala puna dva desetljeća. Tijekom koncerta nekoliko je pjesama posvetila upravo Ivani. Meri danas živi mnogo mirnije. Posljednjih godina skrasila se u obiteljskoj kući u Blatu na Korčuli, a upravo se tamo poželjela vratiti i nakon koncerata u Kaštelima i Splitu. Planirala je u Splitu provesti osam dana, ali ostala je samo jedan.

- Više nisam mogla, ma di ću ovdje u stanu, zbijena kao u nekoj ćibici, iden ja dolje. Puno manje ljudi, manje gužve, svi poznaju jedan drugoga, izađeš po kruh pa se javiš 10 ljudi. A mislim dolje je i grob moje Ivane, dolje su svi moji, i mama i tata i moj pokojni brat - ispričala je.

Zadar: Održan domoljubni koncert "Domu mom" na Višnjiku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ipak, glazbu danas više ne odbija. Na pozornicu se vratila svojim tempom i kaže da, dok još može pjevati, osjeća da to treba i činiti.

- Ja bih možda nekad ostala u Blatu, sad po ovim vrućinama bih rekla di ću sad putovat s trajektom, ali jednostavno imam tu dužnost, ne potrebu toliku, koliko dužnost da još uvijek radim, da pjevam kad već mogu, pjesme su prekrasne - kaže Meri.