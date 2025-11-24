Meri poručila pratiteljima: Ja ne mogu pobjeći od svog razvoda niti kada ugasim internet...

Influencerica Meri Goldašić ponovno je progovorila o svom razvodu, ovaj put reagirajući na komentar pratitelja. Naime, nedavno je pratitelj na njezinu objavu na Instagramu komentirao: 'I nama je tako postalo svako paljenje interneta jer tvoj razvod iskače iz paštete'.

Meri mu nije ostala dužna, a odgovor je podijelila na Instagram priči, uz kratku poruku: 'A zamisli kako je meni – ja ne mogu pobjeći od svog razvoda ni kad ugasim internet'.

Priznala je i da se možda već 'sprda na svoj račun', pitanjem: 'Je li prerano da se sprdam na svoj račun?'.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Meri je prošli tjedan potvrdila da se ona i suprug Jurica razilaze 'već neko vrijeme'. Prema njezinim riječima, odluka nije donesena naglo, nego je rezultat dugih razgovora i promišljanja.

Kako je objasnila, njihov je razvod bio 'nježan i vrlo tih proces' – iako su prošli kroz terapiju i pokušali pronaći zajednički put, shvatili su da ih život vodi u suprotnim smjerovima.

Foto: Instagram

Meri je naglasila da njihova veza nikada nije bila predstavljena kao savršena. Rekla je da je uvijek dijelila realne trenutke – i lijepe i teške – te da priznanje kraja ne znači negiranje prošlosti, već poštovanje onog što je bilo.

Par se upoznao u splitskom klubu, a Jurica je o njihovom prvom susretu rekao: 'Čim sam je ugledao … znao sam da je ona moja'.