Meryl Streep postala vatrena crvenokosa: 'Skida joj godine'

Glumica Meryl Streep (70) glumit će u novom filmu 'The Prom', a uz tu je prigodu promijenila i imidž. Paparazzi su je nedavno fotografirali dok je prošetala na setu. Promijenila je prepoznatljivu boju kose.

Desetljećima je imala plavu kosu, a sada se pobojala u vatreno crvenu, što je pravo osvježenje. Njezini su obožavatelji na društvenim mrežama komentirali kako je crvenokosu Meryl ova promjena učinila 20 godina mlađom.

This lazy biatch trying to kill us by skipping all the red carpet and showing up now giving us a look saying we can't be hot as her at 70. #MerylStreep pic.twitter.com/LVtIic5B2y