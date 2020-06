Metak je pogodio tinejdžericu u lice, Kim joj želi platiti liječenje

Shannyn je nateklo lice i iz očiju su joj tekle krvave suze. Zbog tog gnjusnog događaja, na društvenim mrežama potražila ju je slavna Kardashianka, koja se ponudila financirati medicinske zahvate

<p>Na prosvjedu u Louisvilleu u Kentuckyju u Americi zbog smrti <strong>Georgea Floyda</strong>, tinejdžerica <strong>Shannyn Sharyse</strong> pogođena je metkom u lice. Navodno je stajala i snimala prosvjed s mobitelom kad je ozlijeđena. Ljudi su počeli vikati i tražiti medicinsku pomoć kad su shvatili koliku joj je štetu na licu napravio metak. </p><p>Natekla je i oči joj se nisu vidjele, a metak je okrznuo i dio kože na glavi. O svemu se oglasila na društvenim mrežama. Kad je <strong>Kim Kardashian West </strong>(39) saznala što se dogodilo Shannyn, zamolila je svoje pratitelje da joj pomognu pronaći je jer želi s njom stupiti u kontakt. </p><p>- Ovo mi slama srce i uznemirujuće je. Zna li netko kako da dođem do nje? Voljela bih joj pomoći oko liječenja ako joj je pomoć potrebna - napisala je Kim. Ljudi su počeli označavati Kim na Shannynom profilu i tako pomogli da slavna sestra dođe do nje.</p><p>Ovo nije prvi put da se Kim zalaže za pravdu 'malih' i 'običnih' ljudi. Angažirala je odvjetnike koji su joj pomogli da iz zatvora izvuče nekoliko desetaka ljudi, a zbog svega je morala i surađivati s američkim predsjednikom <strong>Donaldom Trumpom</strong> (73). </p><p>Podsjetimo, prosvjedi u Americi traju već danima zato što je bivši policajac Minneapolisa <strong>Derek Chauvin </strong>(44) koljenom gnječio vrat 46-godišnjaka Georgea Floyda i tako ga usmrtio. Optužen je za ubojstvo<strong> </strong>Floyda, kojeg je pokušao nasilno privesti. Gušio ga je osam minuta i 46 sekundi. Od trenutka kad je Floyd prestao reagirati, Derek ga je gnječio još dvije minute i 53 sekunde. </p><p>Optužen je za ubojstvo trećeg stupnja i ubojstvo bez predumišljaja i za to je u Minnesoti predviđena kazna zatvora do 25 godina. Ovaj zločin svi osuđuju i pozivaju da prestane s rasističkim porukama i mišljenjima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanci prosvjeduju zbog smrti Georgea Floyda</strong></p>