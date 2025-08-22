Metaklapa na turneji iz snova: Spoj Dalmacije i Iron Maidena oduševio je brazilsku publiku!

Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte i Sao Paolo su gradovi u kojima je Metaklapa prije desetak dana imala koncerte. Bilo je to posredstvom Stjepana Jurasa, koji je objavio nekoliko knjiga o Iron Maidenu, čije pjesme naša klapa najčešće izvodi. Klapu čine Davor Capković i Matej Pavlić (tenori), Boris Capković i Tonka Podrug (baritoni), te Dino Demicheliji i Ante Kovačević (basovi).

Foto: Stjepan Juras

- Nakon uspješnih koncerata po Hrvatskoj i Europi, uključujući i rasprodani koncert u Hamburškoj Elbpriharmonie i koncert u dvorani 'Vatroslav Lisinski' sa Zagrebačkom filharmonijom, stigao je poziv za brazilsku turneju ovoga ljeta - rekao nam je Stjepan Juras, njihov booking agent za sve države izvan Njemačke, koji je imao velikog iskustva na turnejama po Južnoj Americi s legendarnim Paulom Di'Annom.

Dino Demicheli, bas Metaklape, za portal glazba.hr iznio je dojmove.

- Publika je oduševljeno reagirala na svim koncertima, na svakom smo otpjevali po još nekoliko pjesama nakon službenoga dijela. Iako su pjesme Iron Maidena činile većinu našega repertoara, i Metaklapa je stalno bila oglašavana kao bend koji će izvoditi njihove pjesme, ipak smo uvrstili i druge pjesme, među kojima i nekoliko tradicionalnih dalmatinskih napjeva - rekao je Dino Demicheli za glazba.hr.

Svjedoci smo da se klapska pjesma pjevala diljem zemaljske kugle i uglavnom pred iseljenicima, no da je netko samo nekoliko godina ranije rekao da će metal fanovi u Brazilu hrliti u kazališta da slušaju dalmatinsku klapu (pa makar i pjevali metal), rijetko bi tko povjerovao.

Foto: Stjepan Juras

- Dečki iz Metaklape dobili su najviše ovacija kad su, usred nastupa, prestali s izvedbom pjesama grupe Iron Maiden i otpjevali pravu, dalmatinsku klapsku pjesmu pod nazivom 'Svit se konča'. Mnogi su instantno počeli pokazivati interes za klapskom glazbom, a jedna obožavateljica na meet and greet susretu šokirala je dečke kad je na tečnom hrvatskom rekla da nema nikakve veze s Hrvatskom, da je Brazilka, a da je hrvatski naučila zahvaljujući našoj, posebno klapskoj pjesmi i da je vjerojatno jedina koja tu nije došla zbog Maidena, već zbog klapske glazbe - opisao nam je Juras.

Put po Brazilu bio je začinjen avanturama po brazilskim atrakcijama, posebice u Rio de Janeiru, gdje su dečki iz Metaklape šokirali sve turiste pjevajući na vrhu planine ispod kipa Krista Otkupitelja ili na plažama Copacabana i Ipanema.

Šokirali su i posjetitelje jako popularne pivovare Bode Brown, koja proizvodi brazilsku verziju Iron Maiden piva "Trooper", a koja u sklopu pogona ima jako posjećeni klub prepun metal fanova.

- Pjevali su i u čuvenom shopping centru u Sao Paulu 'Galleria do Rock', a najveće iznenađenje brazilskoj publici bio je nastup na koncertu brazilskih velikana, grupe Angra, na njihovoj turneji u Porto Alegre. Naime, dogodilo se da i oni i Metaklapa sviraju isti dan, i grupa Angra ih je pozvala na pozornicu, znajući da su obradili njihov hit 'Nova Era' - dodao je Juras.

Foto: Stjepan Juras

Kako je najavio, neće im ovo, po svemu sudeći, biti jedini nastupi u Brazilu.

- Avantura u Brazilu nije završila, nego je tek počela, jer Metaklapa će se u Brazil vratiti, a tad će posjetiti i ostale južnoameričke države, nije ni isključeno da će nastupiti na velikom 'Rock in Rio'. Izazvali su mnogo interesa i dobili mnogo fanova i u Brazilu. Jedan posjetitelj im je pojasnio: 'Kad u Brazilu mrze, onda zaista mrze, a kad vole, onda vole kao nitko drugi, a vas volimo'.

Ljubav je obostrana, da se to naslutiti i iz Demichelijevih riječi za glazba.hr:

- Posebno nam je bilo drago iz publike čuti hrvatski jezik ili vidjeti prepoznatljive kvadrate. Bilo je i Brazilaca koji su pobrali simpatije ne samo naše, već i ostatka dvorane. Spomenut ćemo i druželjubivost članova hrvatske zajednice iz Sao Paula 'Coisas de Croacia'.

Foto: Stjepan Juras

Inače, Metaklapa je, kako i sama riječ govori, klapa, a prefiks "meta" na grčkom jeziku označava pojam "više od", "dalje" ili "iza", što je točno ono što ova klapa i jest. Već od nastanka probijali su sve barijere i predrasude jer su spajali naizgled nespojivo - heavy metal i klapsko pjevanje.

Sve je počelo s glazbom grupe Iron Maiden, no tu su se nadovezale i klapske interpretacije bendova kao Motorhead, System of a Down, Angra, Halloween itd.

- Već na početku zapazili su ih organizatori jednog od najvećeg open air festivala na svijetu ‘Wacken Open Air’ i tamo su nastupali čak tri godine zaredom, što se gotovo graniči s nemogućim. Imali su prilike nastupati i pred Steveom Harrisom, osnivačem Iron Maidena, koji je bio oduševljen njihovom glazbom - ispričao je Juras.