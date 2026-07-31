Mezzosopranistica je podržala Houdeka u kritici Duške Brčić-Šušak: Moram se složiti s njim

Nakon što je Jacques Houdek izazvao burnu raspravu na društvenim mrežama kritizirajući izvedbu pjesme 'Ostavljam te samu' Duške Brčić-Šušak, svoj komentar dala je i operna pjevačica Irena Parlov, koja se složila s njegovom procjenom. Houdek je Duški poručio da je talentirana, no da joj je glas loš. Prozvao ju je za deranje i falšanje te joj poručio da potraži pomoć.

- Duška je talentirana i interpretacija joj dolazi iz iskrenih emocija, ali glas joj je, nažalost, u lošem stanju. Hitno mora pronaći pomoć jer će uskoro ostati bez glasa - napisao je Jacques. Duška mu je odgovorila da je nedavno bila kod liječnika i da su joj glasnice u redu.

- Možda vam se ne sviđa kako pjevam i to potpuno poštujem. Ali što se zdravlja tiče, sve je u redu, a to mi je ipak najvažnije - odgovorila mu je Duška. U komentarima ispod videa izvedbe koji je Duška objavila na Instagramu, javila se i Parlov.

- Ja se moram složiti sa Jacquesom Houdekom jer mi svi šalju ovaj video. Glas ne čine samo glasnice, sve i da jesu bez nodula, polipa itd.… Iako ovo nikako nisu zdrave glasnice i ovo govorim iz zaista najbolje namjere jer mi je žao da netko tko ima talenta ne može pokazati svoj puni potencijal jer s glasom nije sve u redu i nijedna tehnika vam trenutno ne može pomoći dok ne riješite problem s glasom. Glasnice su 'otečene', zadebljane, odnosno nažuljane na mjestima i ta oteknuća ne prolaze odmorom, zato morate davati toliko tona jer drugačije ne ide. Ne spajaju se pravilno. Operacija nije bauk kako je to nekad bilo. Danas se takve operacije izvode hladnim instrumentima i vrhunski kirurg može poravnati glasnice bolje nego što su prirodno bile. Uz pravilnu tehniku vrlo brzo biste se mogli vratiti pjevanju. Šteta je, kažem, jer uz ovakvo pjevanje karijera će vam trajati vrlo kratko, a možete puno bolje i rasterećenije. Imate sve, samo se morate pobrinuti za zdravlje glasnica i vokalnu higijenu kroz tehniku i brigu o glasu. Pustite savjete da je rašpa zlato. Nije ako ta 'rašpa' nije prirodno tu jer ovo je promuklo, silovito deranje i zvuči agresivno i nezdravo, čime umanjujete sve drugo dobro što zapravo imate - napisala je Parlov. Duška joj je samo kratko odgovorila 'Hvala vam što ste primijetili'.

Irena Parlov jedna je od najpoznatijih hrvatskih mezzosopranistica. Diplomirala je solo pjevanje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, a usavršavala se kod svjetski poznatih opernih umjetnica poput Montserrat Caballé. Nastupala je u brojnim opernim kućama diljem Europe, a zbog njene izvedbe Carmen, u Ljubljani ju zovu 'hodajuća Carmen'.



