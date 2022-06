MGK se na koncertu svađao s bendom i razbio gitaru. Zatim otišao u klub i razbio si glavu

Glazbenik Machine Gun Kelly (32) je potpuno poludio usred koncerta na Madison Square Gardenu u utorak. Uhvaćen je kako vrišti na člana ekipe i razbija gitaru.

Pjevač je izletio s pozornice pred kraj svog nastupa u New Yorku, probivši se do muškog zaposlenika. Drugi član ekipe uspio je zadržati repera dok je vikao na zaposlenika, piše Page Six.

U međuvremenu, njegov bend je nastavio svirati za publiku dok se MGK vraćao na pozornicu, uzeo gitaru i razbio je. Nakon nastupa zabavljao se u klubu gdje si je udario čašom za šampanjac u glavu.

Udario se takvom snagom da se staklo razbilo i raskrvarilo mu oko, a on je ostavio da tako krvari dok nastupa u klubu.

- Baš me briga, brate. Briga me - rekao je u mikrofon na videu koji je podijelio na svom Instagram Storyju uz natpis 'i ovo je kad su se stvari okrenule'. Zatim je izveo je svoju hit pjesmu 'My Ex's Best Friend' dok je još krvario.

Nedavno je u svom dokumentarcu 'Life in pink' detaljno opisao trenutak u kojem je zamalo oduzeo sebi život dok je razgovarao telefonom sa svojom zaručnicom Megan Fox (36), dok je tugovao zbog gubitka oca.

- Nisam izlazio iz svoje sobe i počeo mi je padati jako, jako, jako mrak. Megan je otišla u Bugarsku snimati film i počeo sam dobivati paranoju. Stalno sam postajao paranoičan da će netko doći i ubiti me - prisjetio se.

