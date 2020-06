A post shared by Ava Karabati\u0107 (@ava_karabatic_official) on Jun 17, 2020 at 1:16am PDT

'Mi starlete smo prije nekoliko godina zarađivale duplo bolje'

Dok se umirovljene starlete srame svoje prošlosti, Ava Karabatić kaže da uspješno živi kao starleta i da je prava mašina zarade

<p>Od reality zvijezde, preko pjevačice, spisateljice, manekenke, slikarice... Malo tko nije čuo za svestranu <strong>Avu Karabatić </strong>(32), koja je kao odskočnu dasku u svojoj karijeri iskoristila regionalni “VIP Big Brother” 2013.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Život hrvatskih starleta</strong></p><p>No vratimo se nekoliko godina unazad, točnije na 2009., kad je Ava karijeru započela provokativnim poziranjem i kontroverznim izjavama. I dok je pojam starleta u Americi prihvaćen kao zvijezda u usponu, na brdovitom Balkanu starleta označava lijepu djevojku sa sumnjivim izvorom prihoda, ali bez konkretnog zanimanja. Kad je riječ o nešto manje surovoj hrvatskoj estradi, Ava nosi laskavu titulu “najdugovječnije starlete” na našim prostorima, koja godinama novinske stupce puni raznim skandalima, čudnim izjavama, ljubavnim vezama i aferama.</p><p>- Svi već znaju da sam po zanimanju profesor talijanskog i latinskog jezika, ali sam i svjetska žena koja se ne ljuti kad je netko nazove starletom. <strong>Kim</strong> <strong>Kardashian</strong>, <strong>Paris Hilton</strong>, <strong>Jessica Alba</strong>..., sve su to djevojke koje su se proslavile zahvaljujući ‘starletizmu’. Nakon desetak godina u šoubiznisu ne mogu zamisliti da me netko ne zove starletom - započela je Ava svoju ispovijest.</p><p>Godinama se u domaćim medijima provlače razne špekulacije o tome kako se pojedine zvijezde, uglavnom starlete, bave prostitucijom. Poznata kao osoba bez dlake na jeziku, Ava nam je otkrila kako se tijekom, kaže, zlatnog doba “trasha” u Hrvatskoj zarađivalo više nego danas, a nemoralnih ponuda uvijek je bilo. I bit će.</p><p>- Danas se djevojke pojavljuju ne eventima samo kako bi dobile besplatnu bocu Grey Goosea, Moëta ili Dom Perignona, dok se prije desetak godina pojavljivanje “debelo” više naplaćivalo - priča nam Karabatić i dodaje: “Već sam rekla kako bih legalizirala prostituciju. Ne mogu suditi osobama koje su odrasle u siromaštvu. U Srbiji postoji mnogo pjevačica i manekenki koje se bave prostitucijom. Iskreno, ništa što nije prisilno za mene nije nemoralno. Nismo proveli istraživanje, ali Hrvati vjerojatno na prste jedne ruke mogu nabrojiti starlete koje su “žarile i palile” prije desetak godina. Sve su se uglavnom povukle iz javnog života nakon nekoliko pojavljivanja pred svjetlima reflektora. Instant slava za neke je bila pogubna, a neki su uspjeli i okrenuti lovu na brzinu.</p><p>- Uvijek kad sam se htjela povući iz javnog života, neka jača sila je odlučila da to ne napravim. Svemir je odlučio da se bavim javnim poslom i to je nešto u čemu sam dobra. Mislim da sam fenomen i magnet za novac, a u budućnosti se vidim kao producent ili scenarist nekog realityja - priča Ava. Na valu slave nastavili su se nizati njezini manekenski, influencerski i reality angažmani, a cijelu famu dobro je utržila. Unovčila je brojne skandale, a zahvaljujući svojemu mozgu, kaže, godinama dobro profitira.</p><p>- Moj najveći adut je uvijek bio mozak. Naravno, starlete trebaju lijepo izgledati te biti čiste i dotjerane, ali na estradnom nebu nećeš dugo opstati ako ne razmišljaš svojom glavom. Pa većina starleta iz doba ‘Red Carpeta’ više ne postoji na našoj sceni. Bile su instant - priča nam Ava, a na pitanje tko joj je u to vrijeme bio konkurencija, bez razmišljanja odgovara: “Nikad nisam imala konkurenciju”. S obzirom na to da je karijeru ostvarila i izvan granica Lijepe Naše, Ava nam je objasnila zbog čega susjedna Srbija svakodnevno “proizvodi” mnogo starleta koje se, kao da sutra ne postoji, bez srama seksaju, svađaju, čupaju pred kamerama...</p><p>- Jeste li ikad vidjeli srpske programe. Pa oni imaju nekoliko realityja koji godinama traju i brojne ‘treš’ emisije koje su savršeni mamac za zgodne i lijepe djevojke koje maštaju o slavi Kim Kardashian - priča nam Ava, kojoj je skandal i u Srbiji drugo ime. Silikonske ljepotice koje udaraju štiklama po skupocjenim jahtama, sjede u VIP separeima i furaju kopije Chanelovih torbica postale su idoli mladim djevojkama koje s divljenjem gledaju kojekakve starlete s margina društvenih događanja.</p><p>Ava nam je otkrila i koliko se situacija promijenila u odnosu na 2010. te zašto su starlete postale svojevrsni “junaci” našega doba.</p><p>- Postoje samo tri prave starlete, ostale žive u laži. Uvijek sam bila iskrena i nikad nisam patila od glamura. Kad mi se pije, ja pijem. Kad mi se izlazi, ja izlazim. Prije si imao nekoliko revija tjedno i mogao si zaraditi pristojno, danas je toga sve manje. Nikad nisam trčala za bogatim muškarcima, a odbijala sam svjetske face. Moram s nekom osobom kliknuti uživo da bi odnos prerastao u nešto više - priča nam Ava koja je, iako se nikad nije probila na svjetsko tržište, uspjela “skinuti” bivšeg dečka najpoznatijoj starleti na svijetu, <strong>Kylie Jenner </strong>(23). Dobro, ne doslovno skinuti, ali je jedna od rijetkih žena koja je odbila druženje sa slavnim reperom <strong>Tygom</strong>, koji ju je obasipao porukama na Instagramu. Sudeći po tome, Ava će još neko vrijeme “žariti i paliti” isključivo balkanskom scenom. </p>