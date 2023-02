Mia Dimšić o Eurosongu i Letu 3: 'Trebaju privući slušatelje jer karijera ide i nakon natjecanja'

Mislim da bi se Let 3 mogao odlično plasirati na Eurosongu. Pjesma je angažirana, nastup vizualno pamtljiv i dojmljiv, a čak i ako se ne plasiraju kako očekuju ili priželjkuju, o njima će se bez sumnje puno pričati, što je za njih kao izvođače već odlična stvar, rekla je za Glas Slavonije prošlogodišnja predstavnica Hrvatske na Euroviziji, pjevačica Mia Dimšić (30), koja je riječkoj grupi u Opatiji na Dori predala statuu novog pobjednika.

- Karijera se nastavlja i nakon natjecanja pa je važnije od plasmana privući nove slušatelje koji će uz tebe ostat i nadalje - nastavila je.

Uz Let 3, Mia kaže kako je njen favorit s ovogodišnje Dore bio i Damir Kedžo, a pjesme koje su je se najviše dojmile bile su one izvođača The Splitters i Harmonija disonance.

- Ugodno iznenađenje bila mi je i mlada izvođačica Hana Mašić, koja je imala vrlo efektan nastup i suvereno je vladala scenom - dodala je.

Što se tiče samih natjecanja, Dore i Eurosonga, Osječanka govori kako bi o tome mogla napisati još jednu knjigu. Također, izdvaja nekoliko problema s kojima se susreću predstavnici iz Hrvatske.

- Prvi je problem izvođača s naših prostora na eurovizijskoj pozornici nedostatak financijske potpore za kvalitetan nastup jer se ondje svako najmanje svjetlo, dim ili bilo koji drugi efekt, a kamoli neka kompleksnija scenografija, masno plaća. Drugi je problem, po meni, nedovoljan interes za lobiranje koje je od presudne važnosti. Ta su dva aspekta bila velik izazov i velik zalogaj - ispričala je.

Iako joj je cijela priča oko Eurosonga bila stresna i intenzivna, uz to je, kaže, i predivna. Mlada izvođačica je nakon nastupa na velikoj pozornici, zaključuje, izašla jača i shvatila što želi, a što ne i na tome je zahvalna.

