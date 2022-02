Uoči nastupa na Dori mlada pjevačica Mia Dimšić (29) priznala je da joj se još uvijek čini nestvarno da je ona svojim pjesmama utjecala na hrvatsku glazbu, a otkrila je i kako teku pripreme za vjenčanje njezine prijateljice Hane Huljić (31). Mia je na ovogodišnjem natjecanju mnogima favorit, a ispričala je i što očekuje od nastupa.

- Posljednje pripreme oko stajlinga i nastupa su u punom jeku. Ima jako puno detalja i želim da sve bude tip-top. Jako sam uzbuđena i baš jedva čekam. Ako me netko izdvaja kao favorita meni je to vjetar u leđa. Znam da to diže očekivanja, ali to je i zdravo. Trebamo imati visoka očekivanja, trebamo dati sve od sebe i ništa ne uzimati zdravo za gotovo - zaključila je Mia.

Vjenčanje Petra Graše (45) i njene prijateljice Hane Huljić pada na isti dan kada i Dora, a Mia je otkrila kako će se unatoč tome truditi biti podrška Hani, ispričala je za RTL.hr.

- Vjenčanje je sada za najuži krug ljudi. Potrefilo se to tako, a ja ću svakako biti uz Hanu barem virtualno i preko poruka, a znam da će i ona uz mene i uvijek ćemo se podržavati - kaže Mia.

Za sada je fokusirana na nastup na Dori, ali bez obzira na plasman, Mia već ima spremne pjesme koje čekaju, a kaže i da ima dogovorene koncerte, što je jako lijepo u ovo vrijeme pandemije kada većina glazbenika nema nastupe.

- Kako god da se okrenem, kod mene je uvijek kreativno i radno i tako će i ostati - zaključila je.