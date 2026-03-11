Mia Dimšić za 24sata: Oliver je htio duet, ali nismo stigli snimiti
Jedna od omiljenijih hrvatskih kantautorica, Mia Dimšić, uskoro će objaviti novi album 'Negdje u ravnici'. Ideja o albumu rodila se prije nekoliko godina, usput...
Kad Mia Dimšić govori o novom singlu “Zbog tebe”, teško je razdvojiti pjesmu od uspomena. Odrastanje uz tambure, obiteljske večeri i prve glazbene korake u Slavoniji utkali su se u svaku notu interpretacije kojom najavljuje novi album “Negdje u ravnici”. Riječ je o njezinoj obradi poznate pjesme koju su 1988. godine izveli Zlatni dukati, a koja u Mijinu životu ima posebno mjesto. Tata Slavonac i mama Ličanka, koji su joj prenijeli ljubav prema toj vrsti glazbe, ovom se albumu posebno vesele.