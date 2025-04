Mia iz 'Gospodina Savršenog' o zdravom životu i ljubavi: Možda se nešto lagano 'kuha' sada...

Djevojke iz 'Gospodina Savršenog' idući tjedan zasukat će rukave i krenuti u novi izazov. Svoju savršenu večeru u prvom će tjednu pripremati Maida, Sarah, Ana, Glorija i Mia, svestrana Riječanka koja već nekoliko godina živi u Zagrebu, gdje studira marketing i komunikacije.

Foto: RTL

Mia je gledatelje već osvojila svojom iskrenošću, jednostavnošću i pozitivom, a to je prepoznao i Šime koji je s njom svoj odnos gradio gotovo do finala.

- Iskreno, život mi se nije nešto drastično promijenio nakon showa. Ostala sam ista kao i prije – nisam se uobrazila, nisam se promijenila. Otvorile su se neke poslovne prilike, ljudi me više prepoznaju, ali sve je to manje-više isto. Ljubavni status mi je i dalje isti kao i prije showa, ajmo reći, možda se nešto lagano 'kuha' trenutno, ali vidjet ćemo - tajanstveno ističe.

Sada će Mia pred kamerama dobiti priliku pokazati još svojih skrivenih aduta i dokazati koliko je maštovita i kreativna kad je kuhanje u pitanju. Njezina misao vodilja pri sklapanju jelovnika bit će svakako i činjenica da vodi iznimno zdrav život, a svoju strast prema sportu izražava putem fitnessa, boksa i pole dancea. Uz to, završila je i Fitness učilište za trenera.

- Radim za sebe u jednoj javnoj teretani. Ali, evo i da prvi doznate, svakako mi je plan pokrenuti nešto svoje. Ali otom-potom, nećemo sad sve otkrivati... Radim ono što volim i stvarno obožavam raditi s ljudima. Voljela bih se fitnessom nastaviti baviti u budućnosti. A ono što mi je stvarno najljepše od svega – kad klijentice dođu zadovoljne, kad vide promjenu na svom tijelu, kad zavole trenirati i teretanu… To je jednostavno najbolji osjećaj - govori.

Foto: RTL

Prve kulinarske korake, prisjeća se Mia, napravila je još kao djevojčica: 'Prvo jelo koje sam pripremila mislim da su bili dugi rezanci s grahom. Ili možda čak štrukli – to sam najčešće radila s bakom kad sam bila mala'.

Kako jesti zdravo i balansirano, Mia je naučila tek nakon što je počela živjeti sama.

- Otkako živim sama i otkako znam dobrobiti i prednosti zdrave hrane - ljudi često to smatraju 'prezdravim', a meni je normalno. A ono što je većini normalno, tipa hamburgeri, pizza svaki dan – meni to nije nužno 'nezdravo' nego mi je to jednostavno čudno. Nije moj svijet - priča Mia koja uglavnom kuha za sebe, no svojim specijalitetima voli počastiti i prijatelje.

Kao i većina ljudi koji su odrasli uz more, Mia voli jesti i pripremati morske plodove – kamenice koje ljeti i roni, zatim hobotnicu, lignje i morskog psa.

Foto: RTL

Uz to što će moći pokazati svoje kulinarske vještine, Mia se u 'Večeri za 5' veseli i susretu s djevojkama iz showa koje nije dugo vidjela.

- Očekujem da ćemo se dobro zabaviti, podružiti, najesti… I nadam se da će atmosfera biti super i bez tenzija. Bit će to jedna zdrava večera – lagani prilozi, ništa masno. Sve će biti balansirano, fino i lagano - najavljuje.

A što će im pripremiti i kako će se ostalim djevojaka svidjeti njezini zdravi sljedovi, pokazat će 'Večera za 5' s kandidatkinjama 'Gospodina Savršenog' – od idućeg ponedjeljka u 17.50 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.