Mia iz 'Savršenog' otkrila je par detalja iza kulisa showa: 'Nije da mi to želimo, ali je nužno...'

Mia Miškulin, jedna od kandidatkinja ove sezone 'Gospodina Savršenog', objavila je na društvenim mrežama video u kojem se osvrnula na korištenje šminke, što su svakodnevnom životu, a što u showu.

- Važno je razumjeti da televizija zahtijeva da izgledate na određeni način, a to često uključuje puno šminke. Da, mladi se danas šminkaju sve ranije, i to je potpuno u redu, svatko ima pravo raditi što želi, ne osuđujem to. No, ovim videom želim apelirati na djevojke - uokliko se ne šminkate u srednjoj školi, to je sasvim normalno i pohvalno. Vjerujte mi, za nekoliko godina imat ćete lijepu, zdravu kožu, a ništa niste izgubili jer imate cijeli život pred sobom za šminkanje - napisala je Mia u opis videa.

U videu je istaknula kako '90 posto vremena' ne nosi nikakvu šminku te da bez nje ide na posao i na fakultet. Ipak, u 'Gospodinu Savršenom' imali su make-up artista.

Foto: RTL

- Televizija traži šminku. Mislite li da se TV voditeljice zaista žele šminkati tri puta dnevno? Ako nemate šminku na televiziji, izgledat ćete bolesno i umorno. U takvim situacijama je make-up nužan. Nije da mi to želimo - rekla je.

Apelirala je na mlade djevojke da ne vjeruju svemu što vide na društvenim mrežama te da savršenstvo ne postoji.

- I još jedna stvar... Dečki vam više vole cure bez šminke - poručila je Mia u videu.

Ova fitness trenerica bila je korak do ispadanja iz 'Gospodina Savršenog', no spasila ju je 'crna ruža'. Zbog toga je morala odabrati djevojku kojoj će upasti na spoj, a to je bila Nina.

Foto: RTL

Šime je naposlijetku na ceremoniji izabrao Miju te je ona time produljila svoj ostanak u vili na Rodosu.