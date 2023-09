Mia Negovetić na vlastitoj koži osjetila neprihvaćanje i zlobu: 'Znam kako je biti maltretiran'

Znam kako je to biti maltretiran i buling i sve ostalo, nešto znam iz svog iskustva, nešto od ljudi s kojim sam se družila. Stvarno vjerujem da se isplati držat svoju priču, bez obzira na to što drugi rekli jer na kraju dana si sam sa sobom i trebaš biti zadovoljan sam sa sobom, priznala je Mia Negovetić (20) za IN magazin.

Mlada riječka pjevačica o neprihvaćanju pjeva u svojoj novoj pjesmi 'Plešem sama'.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Generalno sam krenula s idejom kako imam osjećaj da nisam uvijek shvaćena do kraja. Ali svakako sam tom pjesmom htjela dati poruku da je u redu plesati sam, biti drugačiji, i biti svoj, i imat svoje želje, svoje ciljeve - otkrila je Negovetić.

Mia je na glazbenu scenu kročila s 11 godina. Već kao dijete osvajala je domaće, ali i svjetske pozornice. Nisu se svi ponosili njome.

- Svaka priča ima dvije strane. Doživjela sam od neke djece pogrdne komentare, i neke situacije koje zapravo uopće ne treba prepričavati, samo je poanta to da djeca znaju biti jako zločesta i jako neobzirna prema tuđim osjećajima. Kako djeca, tako i odrasli - priznala je.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Danas, 10 godina kasnije, sretna je u ljubavi, stvara svoj glazbeni put kako ona želi...

- Skoro tri godine, da, smo skupa, pa mislim ne pričam puno o vezi svojoj jer ne volim to javno eksponirati, ali i tu treba korak po korak, to su ozbiljne stvari, suživot s nekim i samostalni život - otkrila je Riječanka.