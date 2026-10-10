Mia Negovetić o odrastanju pod povećalom javnosti: 'Kao dijete sam dosta toga i potisnula...'

Miu Negovetić većina pamti kao 'malu djevojčicu koja je pjevala himnu', no ona danas iza sebe ima nekoliko velikih nastupa te ulazi u novo životno razdoblje. U intervjuu za Net.hr Mia se prisjetila svojih glazbenih početaka, odrastanja pred očima javnosti i trenutaka koji su obilježili njezinu karijeru. Mia je kao djevojčica pjevala himnu na svečanom vojnom mimohodu povodom 20. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, a taj nastup bio je svojevrsna prekretnica.

- Svi me i poznaju kao "malu djevojčicu koja je pjevala himnu". To je bila prva prekretnica, odnosno nije niti mogla biti prekretnica jer sam tu još relativno bila na početku, ali značajan je trenutak to, svakako. Pobjeda na show-u "Zvjezdice", Amerika i show Little Big Shots također. To su bili rekla bih najveći događaji u mom životu - rekla je mlada glazbenica.

Zagreb: 12-godišnja Mia Negoveti? otpjevala je himnu na sve?anom mimohodu | Foto: Josip Kopi/PIXSELL

Baš iz tog razloga što je na scenu došla još kao dijete, Mia je iskreno ispričala kako joj je bilo odrastati pod povećalom javnosti i kako danas gleda na to.

- S jedne strane, nisam tip koji se previše opterećuje sa onime što drugi misle i zaista se fokusiram na to da samo pridajem važnost onome što mi kažu moji najbliži, oni imaju moje povjerenje. A onda ona druga strana, gdje mislim da kao dijete nisam niti pridavala toliku pažnju cijelom tom svijetu, dosta sam toga i potisnula - prisjetila se.

Mia Negovetić | Foto: sandra simunovic/pixsell

- Tek sada u nekim odraslijim godinama to sve isplivava na površinu - tek sad shvaćam neke stvari koje su se dogodile, tada ih "nisam niti znala", a ni mogla isprocesuirati do kraja. Bez obzira na sve to, zaista sam imala lijepo djetinjstvo, osjetila sam da sam pod povećalom, ali nije mi to toliko smetalo, no svakako je velika odgovornost bili javna osoba u tako mladim godinama - nadodala je.

Zagreb: Koncert Frano Livingston – The Graduation u ZKM-u | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Za njen odnos prema glazbi zaslužni su njeni rodielji te se uvijek nadograđuje, a mlada glazbenica je istaknula kako voli eksperimentirati.

- Moj odnos prema glazbi je započeo kao preslika onoga što su moji roditelji slušali i pjevali, pa se od tamo sve razgranalo. Novi artisti, novi zvukovi - i dan danas je to tako - rekla je.