Mia Negovetić u badiću na plaži otkrila svoje brojne tetovaže...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Instagram

Mia Negovetić osvaja Instagram u leopard badiću! Pokazala tetovaže i ljetnu figuru, a fanovi su oduševljeni. Pjevačica ne prestaje mijenjati imidž i eksperimentirati s izgledom

Pjevačica Mia Negovetić (22) uživa u ljetu i to ne skriva od svojih pratitelja. Na Instagramu je objavila niz fotografija s pješčane plaže na kojima pozira u badiću s leopard uzorkom, a osim atraktivne figure, pažnju su privukle i njezine brojne tetovaže.

U MEĐUGORJU Albina Grčić pozirala s krunicom, fotke lajkali i poznati Hrvati...
Mia je prošle godine odlučila ukrasiti ruke simbolima koji joj nešto znače, istetovirala je motive po prstima i gornjem dijelu šake, a novim fotografijama dodatno je istaknula svoju sklonost izražavanju kroz vizualni identitet.

Poznata po čestim promjenama izgleda, Mia se ne libi eksperimentirati, osobito kad je riječ o boji kose. O imidžu koji se kroz godine mijenja, ali i o percepciji javnosti, govorila je i ranije:

- To je možda ljudima teško prihvatiti s obzirom na to da sam na sceni od 11. godine. I pretpostavljam da je to možda najveći problem jer me svi pamte kao malu curicu koja pjeva himnu. U biti je to uvijek neka vodilja ljudima - izjavila je u jednom intervjuu.

SRPSKA PJEVAČICA Vesna Zmijanac u bolnici, stanje joj sve gore, a susjedi zabrinuti: 'Djeluje iscrpljeno, teže hoda...'
Podsjetimo, Mia je rođena u Rijeci u listopadu 2002. godine, a glazbenu karijeru započela je 2015. trijumfom u showu 'Zvjezdice' gdje je oduševila izvedbom pjesme 'Listen' od Beyoncé. Te iste godine postala je nacionalna senzacija nakon što je izvela hrvatsku himnu na vojnom mimohodu u Zagrebu.

Godinu dana kasnije nastupila je u američkom showu 'Little Big Shots', a od tada je objavila niz singlova na hrvatskom i engleskom jeziku. Više puta natjecala se na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije.

DODJELA U RUJNU Objavljene nominacije za MTV VMA 2025.: Lady Gaga ih ima čak 12, a pogledajte i ostale...
Osim glazbe, Mia se uspješno okušala i u sinkronizaciji, njezin glas mogu se čuti u hrvatskim verzijama Disneyevih hitova 'Moana' i 'Encanto'. Potpisala je ugovor s Croatia Recordsom, a bila je i nominirana za Porin u kategoriji najboljeg novog izvođača.

Komentari 6
