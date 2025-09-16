Miach priprema ono što su njeni fanovi priželjkivali: 'Veselim se, ali ne znam što očekivati...'

Jedna od najuspješnijih mladih glazbenica domaće scene, Miach, uskoro će se družiti s obožavateljima u redakciji Entera Zagreb. Druženje će biti organizirano kroz posebnu akciju u kojoj će pet fanova osvojiti priliku za susret s izvođačicom čije pjesme posljednjih godina bilježe vrhove top-lista.

Do 19. rujna, Enter će svakog jutra od 7 do 11 sati nagraditi jednog slušatelja koji pokaže najbolje poznavanje Miachine diskografije. U sklopu igre 'zid od 15 kutija', natjecatelji će birati kutiju s nazivom pjesme te pokušati nastaviti stihove koje čuju. Oni koji uspješno nastave pjesmu osvajaju pozivnicu za ekskluzivno druženje s glazbenicom tijekom kojeg će je moći upoznati, razgovarati s njom i družiti se.

Foto: Marko Tuđan

- Veselim se svom prvom meet&greetu i druženju s Enter ekipom. Pošto nikada nisam tako nešto radila, ne znam što očekivati, ali nadam se da će biti lijepo druženje, odlična vibra i kvalitetan razgovor sa svima u studiju - izjavila je mlada zvijezda.

Miach se na hrvatskoj glazbenoj sceni pojavila krajem 2021. godine te je u kratkom vremenu izgradila prepoznatljiv stil koji spaja R&B, pop, trap i dancehall elemente. Dosad je objavila nekoliko EP izdanja, kao i album 'Insomnia' iz 2023., a dio njezinih pjesama bilježio je uspjehe na domaćim i regionalnim top-listama.

Foto: Ana Cindrić

Osim glazbenog rada, pažnju je privukla i vizualnim te modnim izričajem, što ju je učvrstilo u poziciji izvođačice koja komunicira s publikom mlađe generacije i odražava trendove karakteristične za generaciju Z. Susret na Enteru Zagreb prilika je za fanove da je upoznaju izvan pozornice, u nešto intimnijem okruženju.