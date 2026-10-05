Michael Douglas otkrio: 'Nisam ovisan o seksu, ali sam zdrav proizvod '60-ih godina...'

Michael Douglas (82) odbacio je tvrdnje da je ovisan o seksu kazavši da je on 'zdrav proizvod '60-ih', nakon što je poslije 42 godine potvrdio vezu s kolegicom Kathleen Turner o kojoj se šuškalo 1984. godine. Glumac je priznao da je bio u vezi s Turner dok su snimali 'Lov na zeleni dijamant' iako je tada bio u braku s Diandom Luker te se osvrnuo na svoj ljubavni život inzistirajući da nije ovisnik o seksu unatoč brojnim aferama.

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- Ne znam jesam li spavao s toliko mnogo žena, ja to ne gledam na taj način. Ne, ja ne. Bio sam zdrav proizvod šezdesetih. Mene zanima zašto su, od svih zemalja i od svih medija s kojima razgovaram, upravo Britanci toliko zaokupljeni pitanjima seksa?, kazao je Douglas na pitanje novinara The Timesa je li se ikada zapitao zašto je spavao s toliko mnogo žena. Devedesetih se pisalo da se Douglas liječio od ovisnosti o seksu.

- Nikad nisam bio je**ni ovisnik o seksu, napisao je Douglas u svojim memoarima. Za Turner je kazao kako su oboje odmah osjetili privlačnost te da se veza prirodno razvila.

- Kathleen je bila pametna, duhovita i seksi, s dubokim, senzualnim glasom koji je postao njezin zaštitni znak. Odmah mi se svidjela i odmah smo osjetili privlačnost jedno prema drugome, napisao je ustvrdivši kako je njegov bak s Diandrom bio u lošoj fazi prije no što je upoznao Turner te da je prije nje imao aferu i sa scenaristicom filma 'Lov na zeleni dijamant', Diane Thomas. S obzirom da je bio u braku te kako bi zaštitio suprugu i sina, Douglas i Turner su u javnosti nijekali aferu te tvrdili kako su samo 'jako koketni'. Afera je završila kada se Diandra pojavila na setu i i Turner jasno dala do znanja da su njih dvoje još uvijek u braku. Diandra joj je poručila da se povuče, a Kathleen se 'nije željela miješati'.

Douglasov prvi brak s filmskom producenticom Diandrom Luker trajao je od 1977. do 2000. godine. Nakon 18 godina zajedničkog života Diandra je 1995. podnijela zahtjev za razvod, što je dovelo do dugotrajnog postupka koji je okončan 2000. godine. Douglas je danas u braku s Catherine Zeta-Jones koju je upoznao u kolovozu 1998. godine na Američkom filmskom festivalu u Deauvilleu u Francuskoj, javlja The Sun.