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Michael J. Fox izazvao ovacije i suze na dodjeli Emmyja, poslao snažnu poruku o borbi s bolesti

Piše Zrinka Medak Radić,
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Michael J. Fox izazvao ovacije i suze na dodjeli Emmyja, poslao snažnu poruku o borbi s bolesti
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Foto: Mario Anzuoni
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Holivudska legenda nagrađena je za desetljeća rada na podizanju svijesti i prikupljanju sredstava za istraživanje Parkinsonove bolesti

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Glumac Michael J. Fox primio je humanitarnu nagradu Bob Hope na 78. dodjeli nagrada Emmy, a njegov dolazak na pozornicu u invalidskim kolicima izazvao je dugotrajne ovacije i suze u publici. Holivudska legenda nagrađena je za desetljeća neumornog rada na podizanju svijesti i prikupljanju sredstava za istraživanje Parkinsonove bolesti.

The 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles The 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles The 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
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Foto: DANIEL COLE

Vidno dirnut, Fox je svoj govor započeo šalom.

​- Ja moram sjediti, pa vi uživajte - dobacio je publici u kojoj su i zvijezde poput Harrisona Forda bile u suzama. Nagradu mu je uručila Julianna Margulies, istaknuvši da je ovo tek šesti put da je ta prestižna počast dodijeljena od osnutka 2002. godine. Fox je zatim podijelio svoju ključnu poruku o suočavanju s bolešću.

​- Shvatio sam da prihvatiti Parkinsonovu bolest ne znači da joj se moram predati. To je samo značilo da moram učiniti sve što mogu za ljude koji žive s ovom bolešću - rekao je.

The 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Televizijska akademija objavila je još u srpnju da će Foxu uručiti nagradu, ističući njegov golem doprinos. Cris Abrego, predsjednik Akademije, izjavio je kako su "ponosni" što odaju počast Foxu "zbog njegovog izvanrednog vodstva u unapređenju istraživanja". Nagrada Bob Hope slavi pojedince iz TV industrije čiji humanitarni rad ostavlja trajan utjecaj, a prije Foxa dobili su je Oprah Winfrey i George Clooney. Glumac, kojemu je bolest dijagnosticirana s 29 godina, osnovao je svoju zakladu The Michael J. Fox 2000. godine.

Njegova zaklada do danas je uložila više od tri milijarde dolara u istraživačke programe, čime je postala najveći neprofitni financijer istraživanja Parkinsonove bolesti na svijetu. Fox je nedavno izjavio kako "znanost pokazuje da smo sve bliže" lijeku.

​- Znanost je teška. Astronomski je skupa. Potrebno je vrijeme i suradnja. Ali dok god smo usredotočeni i puni nade, uspjet ćemo.

The 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

U emotivnom govoru zahvalio je i svojoj obitelji, svojoj supruzi Tracy Pollan i njihovo četvero djece, na "žrtvi i ljubavi" tijekom njegove dugogodišnje borbe.

​- Nemate pojma koliko mi to znači - dodao je.

Osim ove počasti, Fox je ove godine bio nominiran i za svoj devetnaesti Emmy, za gostujuću ulogu u seriji "Shrinking". Njegov povratak na crveni tepih Emmyja sa suprugom prvi je nakon 13 godina, a par je ponovno uskladio elegantne crne odjevne kombinacije, pokazavši zajedništvo koje traje desetljećima.

*uz korištenje AI-ja
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