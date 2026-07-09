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PREDSTAVILI NOVI ALBUM

Mick Jagger otkrio: Ronnie i ja smo jako zagrijani za novu turneju Rolling Stonesa

Piše HINA,
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Mick Jagger otkrio: Ronnie i ja smo jako zagrijani za novu turneju Rolling Stonesa
Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS
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'Foreign Tongues' izlazi sutra te je prvi album nakon Grammyjem nagrađenog 'Hackney Diamondsa' koji je grupa popratila sjevernoameričkom turnejom 2024. godine.

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Mick Jagger (82) je otkrio da se Rolling Stonesi nadaju turneji na kojoj će predstaviti svoj novi album 'Foreign Tongues', nakon što su veteranski rokeri u srijedu navečer u Londonu predstavili svoje najnovije izdanje uz raskošan svjetlosni šou s dronovima. 'Foreign Tongues' izlazi sutra te je prvi album nakon Grammyjem nagrađenog 'Hackney Diamondsa' koji je grupa popratila sjevernoameričkom turnejom 2024. godine. 

Ovo je drugi studijski album Stonesa od smrti bubnjara Charlieja Wattsa 2021. godine i njihov ukupno 25. album otkako je grupa osnovana u Londonu 1962. godine.

- Nadamo se turneji, Ronnie i ja smo jako zagrijani za to, pa se nadamo da ćemo se vidjeti sa svima na putu - rekao je 82-godišnji Jagger za Reuters kad je sa 79-godišnjim gitaristom Ronniejem Woodom stigao na proslavu povodom predstavljanja albuma. Na albumu s 14 pjesama gostuju Paul McCartney, Robert Smith iz grupe The Cure te Chad Smith iz Red Hot Chili Peppersa. Jagger je istaknuo kako su mnoge suradnje na albumu 'Foreign Tongues' bile sasvim slučajne.

- Ljudi vas posjete u studiju i pitaju: 'Mogu li doći poslušati?' - prepričava Jagger. 

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- Robert Smith je došao samo slušati, a ja sam mu rekao: 'Roberte, ne možeš samo slušati, moraš nešto i otpjevati', pa je ušao, otpjevao svoj dio i malo svirao gitaru - dodao je pjevač. 

Nadolazeća objava albuma proslavljena je spektakularnim svjetlosnim šouom s dronovima iznad rijeke Temze. Bespilotne letjelice osvijetlile su nebo raznim oblicima, među kojima je bio i slavni logo benda s usnama i isplaženim jezikom. 

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