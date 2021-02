Legendarni kantautor Đorđe Balašević preminuo je u petak u 68. godini u Kliničkom centru Vojvodina gdje se liječio od komplikacija covida-19. Skladatelj, radijski voditelj, novinar i pjesnik Mario Mihaljević (69) prisjetio se svog kolege.

- Intenzivno smo se družili 70-ih. Pamtim 1979. kad smo na dan Splitskog festivala išli na utakmicu. Gledali smo Hajduk i neke Engleze, a potom otišli i na večeru. I u jednom trenutku kažem 'Hoćeš ti ići na festival?', a Balašević 'Oooo, jebemu...'. Požurili smo i došli u zadnji trenutak, svi su ga tražili po backstageu. Đorđe je došao, odmah se popeo na pozornicu, otpjevao 'Panonskog mornara' i pobijedio - priča nam Mihaljević. Dodao je kako je Balašević bio zaljubljenik u nogomet i volio je igrati mali nogomet.

- Često sam ga zadirkivao kako onako debeli može uopće trčati, no doista je dobro igrao. Moja kći Marija u velikoj je tuzi jer ga je obožavala. Sanja, supruga Nikše Bratoša, ju je 2019. i upoznala s Balaševićem. Predstavila ju je, a on je pitao 'Ti si kćer Marija Mihaljevića?'. Ona kaže 'Jesam', a Balašević 'Da, da... sjećam se nekog djeteta kad sam dolazio k vama u Tomićevu'. To dijete bio je moj sin Branimir, a kad mu je Marija to rekla, zaključio je da je vrijeme proletjelo - kaže skladatelj.

Dodaje kako su se čuli od 90-ih do danas nekoliko puta.

- I ne samo s Balaševićem, nego i s drugim prijateljima iz Beograda. Najnormalnije smo pričali, nitko od njih nije se ogriješio ni po čemu, posebice ne on. Sve je rekao pjesmom o Vukovaru - zaključuje Mihaljević.

