Mijo ju je otkantao prije finala, a Barbara sada zavodi na plaži

<p><strong>Barbara Mucić</strong> (22) bivša je natjecateljica realityja 'Gospodin Savršeni'. Borila se za srce <strong>Mije Matića</strong> (27), ali je naposljetku ispala tik pred finale. Trenutačno radi u jednom splitskom kafiću, iako je prije natjecanja u showu radila u noćnom klubu koji se nalazi na plaži u Splitu. Radila je i po zagrebačkim klubovima, a društvene mreže joj vrve fotografijama na kojima toči alkoholna pića.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mijo Matić bio je 'Gospodin Savršeni'</strong></p><p>Sada je pronašla vremena da se odmori. Objavila je fotografiju na kojoj je pozirala u kupaćem kostimu na plaži u Splitu.</p><p>Otkako je show završio, Barbara je promijenila izgled. Prije mjesec dana pokazala je kako je plavu kosu obojila u smeđu s narančastim odsjajem, a i ne stavlja jaku šminku na lice, kao što je prije.</p><p>No, ako je suditi prema fotografijama na Instagramu, Barbara se ponovno vratila plavoj boji kose, što je pokazala na nekoliko posljednjih fotografija.</p><p>Podsjetimo, Barbara je bila prva djevojka kojoj je Mijo u showu poklonio ružu, što joj je jako laskalo.</p><p>- Naravno da mi je to imponiralo, svakoj bi djevojci na mome mjestu - rekla je tada Mucić.</p><p>No, nije joj bilo žao što je ispala iz 'igre'.</p><p>- Tako je moralo biti, nisam došla ondje zbog pobjede. Bolje da sam ispala prije finala nego da sam postala 'ta' i da vani nismo uspjeli, to bi mi teže palo - rekla je ranije.</p><p>Poslije emitiranja 'Gospodina Savršenog' Barbara je objavljivala fotografije s nepoznatim muškarcem, no tih fotografija sada nema pa se čini kako je Barbara i dalje slobodna.</p>