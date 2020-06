A post shared by Alexis Skyy (@alexisskyy_) on Jun 6, 2020 at 1:06pm PDT

Mikro bikini 'popucao' na njoj: Reality zvijezda zgrozila plažu kupaćim koji se može iznajmiti

Alexis je na plažu došla od glave do pete odjevena u Chanel. Osim kupaćeg kostima, na sebi je imala i brendirane natikače, kao i ogromnu torbu za plažu. No, pažnju su ukrale njezine bujne grudi

<p>Američka reality zvijezda <strong>Alexis Skyy </strong>(25) voli biti u centru pozornosti, a poput mnogih celebrityja i ona je 'ugrabila' minijaturni kupaći kostim, koji je više otkrio nego pokrio. No, nije uzela bilo koji mini bikini već legendarni Chanelov kojeg je <strong>Stella Tenant </strong>nosila na reviji 1996., a onda ga prije dvije godine 'isfurala' <strong>Kim Kardashian </strong>(39). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali obitelji Kardashian u 2019. godini</strong></p><p>Cijena ovog kupaćeg kostima, kojeg je prije 24 godine kreirao pokojni <strong>Karl Lagerfeld</strong>, nije javno poznata, no ako si ga netko ne može priuštiti, može ga iznajmiti. Vintage trgovina El Cycèr iz Los Angelesa ponudila je Chanelovim obožavateljima da ga iznajmljuju na 72 sata, no niti oni nisu javno objavili cijenu 'rentanja'. </p><p>Na internetu postoje i brojne kopije ovog kostima, koji koštaju otprilike 3.500 kuna. Stoga se može pretpostaviti da je originalna cijena mnogo veća. </p><p>Alexis, inače bivša djevojka <strong>Roba Kardashiana </strong>(33), na plažu je došla od glave do pete odjevena u Chanel. Osim kupaćeg kostima, na sebi je imala i brendirane natikače, kao i ogromnu torbu za plažu. </p><p>Upravo zbog tog bikinija Alexis su ismijavali kako kopira šogoricu te su nagađali da je posudila njezin kostim. Isto tako, u komentarima su joj brojni fanovi pisali kako joj grudi 'kipe' te da joj je minijaturni kupaći kostim ipak premalen te da bi trebala potražiti veći broj. Bijesne majke koje su se našle u blizini s djecom, napuštale su plažu zbog prizora...</p>