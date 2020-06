\u00a0

Zatvorene su dakle granice prema BiH, tj. kada se u\u0111e u RH to zna\u010di 14 dana samoizolacije. Isto vrijedi za Srbiju. S obzirom na to da su mi klinci (starije dvoje) kod bake u \u0160irokom, a i mi smo planirali dolje kada se domognemo godi\u0161njeg odmora, u blagom sam \u0161oku. Naime, BiH bilje\u017ei porast (+120) te ima ukupno 3676 registriranih slu\u010dajeva. To je otprilike 1114 zara\u017eenih na milijun stanovnika. S druge strane, dobrodo\u0161li su nam turisti iz \u0160vedske u kojoj virus slobodno cirkulira od po\u010detka pandemije. Imaju cca. 64.000 registriranih slu\u010dajeva (+1610), a na cca. trostruko ve\u0107u populaciju (oko 10,2 mio) dolaze na 6275 zara\u017eenih na milijun stanovnika. Dakle, cca. 6 puta je ve\u0107i rizik od jednog gosta iz \u0160vedske nego od Bosanca, Hercegovca, Bo\u0161njaka, Srbina, Srbijanca ili kako se tko ve\u0107 deklarira. To mi ima logike ako je EU varijanta virusa manje opasna od one iz isto\u010dnog susjedstva. A izjava da nam iz tih dr\u017eava dolazi najve\u0107i broj zara\u017eenih je skandalozna, i to o\u010dito nikoga nije puno brinulo prije teniskog vikenda. Dakle, totalni gubitak kompasa! Link u opisu profila





