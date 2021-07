Glumica Marijana Mikulić (39) prokomentirala je na društvenim mrežama ponašanje žena. Smatra da se pretvaraju da su podrška jedna drugoj.

- Sve smo mi tu jedne za druge, sve do onda dok nismo! Sve furamo furku - samo prirodno, lijepe smo kakve jesmo, a nabijamo jedna drugoj komplekse. Treniramo li i, ako da, kako nađemo vrijeme, a ako ne - kako ne nađemo vrijeme za to?! - započela je.

Smeta je to što se govori da je prirodnost najljepša, a reklamiraju bezbroj tretmana na koji odlaze da bi bile 'prirodno lijepe'. Buni je i to što pružaju podršku i onoj ženi koja je sijeda i s celulitom i onoj koja ima manjak ili višak kilograma, a profili im 'vrište' o proizvodima koji će te učiniti top, odjećom koju moraš nositi da bi izgledao odlično jer inače te smatraju seljankom bez ukusa.

- Nabijamo drugim ženama guilt tripove od toga kako odgajamo djecu do toga imamo li ih uopće i ako ne, zašto ne. Od toga radimo li ili koristimo majka odgajatelj mjeru, do toga je li se i koliko bavimo djecom, uz posao i sve kućanske poslove koje imaju sve žene i majke, radile one izvan kuće ili ne - napisala je.

Dodala je i da ona nema kompleks od sijedih i celulita, ali ima od trbuha. Redovitim vježbanjem i pravilnom prehranom to će srediti pa da je ružni komentari na račun trbuha više ne diraju.

- Žene drage, same sebe zavolite. Je** vam se što druge žene misle o vama. Ionako će vas rijetke iskreno voljeti i podržavati - istaknula je za kraj.