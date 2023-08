Mila Elegović: 'Glumica ne mora biti lijepa ili mršava, mora biti skladna i prihvatiti svoje tijelo'

Još jedan jaki ženski lik obilježit će seriju 'San snova', a riječ je o glumici, glazbenici i spisateljici Mili Elegović koja je objeručke prigrlila svoju novu ulogu - uspješnu poslovnu ženu Višnju Šarić koja se bavi proizvodnjom donjeg rublja.

- Tijekom karijere naučila sam se da ne priželjkujem neke uloge jer one vam moraju same doći. Isto je tako i u glazbi; pjesme se pojave same, one koje žele biti otpjevane. Suradnje se pojave tim nekim čarobnim, kemijskim, nevidljivim vezama koje se jednostavno dogode. Ne priželjkujem ništa, ono što mi mora doći će doći, ono što je samo za mene je samo za mene, ono što nije, nije, i to sam davno, kako bih rekla, odradila. Svakoj se svojoj ulozi dam u potpunosti i svaka uloga koju radim tada je ta najvažnija na svijetu dok ne ugleda svjetlo dana i dok ne počne svoj život - kaže Mila Elegović koja je sretna što je u njezin život ušla upravo Višnja.

- Bio je to jedan neočekivani dar jer ne igram često takve role. Višnja je jedna zanimljiva, intrigantna, pametna i sposobna žena koja zna što želi i ne da se gnjaviti ni od koga“ - kaže Mila.

Objašnjava i da će se Višnjini stavovi i razmišljanja najviše doći do izražaja u komunikaciji s njezinim bivšim suprugom Stjepanom Bubalom, kojeg igra Zlatan Zuhrić Zuhra, te njihovom kćeri Lanom, koju je utjelovila Marija Buga Šimić.

- Buga je od djetinjstva prisutna u mom životu i otad je obožavam, a sa Zuhrom radim prvi put i mogu reći da imamo dobru kemiju na setu - rekla je Mila.

Otkrila je i kako su odnosi u njihovoj televizijskoj obitelji dosta napeti, no i da se zapravo jako vole.

- Kad je riječ o Bubalićima, casting je nepogrešiv. Buga zaista kao da je moja kći, a i jako dobro funkcioniram sa Zuhrom - govori.

Višnja ima tvrtku koja se bavi proizvodnjom i distribucijom donjeg rublja, a usto je iznimno atraktivna žena koja pazi na izgled tako da je u potpunosti jasno zašto su scenaristi mislili upravo na Milu dok su pisali tu ulogu.

- Osim dobrih gena, disciplinirana sam osoba i kad je riječ o prehrani i mom cjelokupnom načinu života, trudim se ostati snažna i skladna kako bih mogla igrati pjevačko-plesačke uloge. A i u određenim godinama trebate paziti na zdravlje. Zbog inzulinske rezistencije, menopauze i svih izazova koje ima žena u mojim godinama, jako je važno da učinite sve što je moguće da sačuvate zdravlje - kaže Mila i zaključuje:

- Glumica ne mora biti lijepa, ne mora biti mršava, ali mora biti skladna. Bilo da je debela ili mršava, mora biti skladna i prihvatiti svoje tijelo koje mora biti dovoljno jako, moćno i izdržljivo da bi mogla izdržati ono što scena od nje traži.

