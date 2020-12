Kazališnu i televizijsku glumicu te pjevačicu Milu Elegović (50) korona nije omela u poslu. Nedavno je objavila novu pjesmu 'Božić je, nisi sam'.

- U ovom je trenutku strašno puno ljudi u samoći i boje se kako će dočekati Božić. Strah ih je jer ako zbog bilo kojeg razloga nisu za blagdan sa svojim obiteljima, na korak su do depresije. Zato želim da svi ljudi koji će biti sami na taj dan, kad čuju ovu pjesmu dobiju vjeru da ih Bog nije ostavio, vjeru u život i da Kristovo rođenje nosi poruku nade, svjetla, mira i ljubavi - rekla je Mila za Večernji list.

Spot za pjesmu snimila je u novoobnovljenom stanu bivšeg supruga Ivana Balića. Kod njega je i boravila nakon potresa u Zagrebu jer je svoj stan morala obnoviti.

- Život mi nije ispao kako sam htjela, ali naučila sam duboko poštovati ljude koji su dobri prema meni, a ne one koji nisu - rekla je Mila.

S bivšim suprugom ima atipičan obiteljski život.

- O tome otvoreno govorim, ali ima onih koji takve stvari taje jer se srame - kaže glumica.

Pričala je i o menopauzi.

- To je tranzicija o kojoj nitko ne govori. Ispada da je žena nakon toga seksualno neaktivna i za baciti, a to nije istina. Mnoge žene misle da krajem njihova reproduktivnog razvoja završava i njihov ženski život. Veliku ulogu igraju hormoni, ali i nedostatak podrške pa žene odustanu od sebe - govori Mila.

Majčinstvo joj je neostvarena želja.

- Htjela sam biti majka, ali bilo je za to prekasno. Međutim, mislim da je u mojem slučaju postojao razlog zašto nije došlo do toga. To vas uvijek boli jer nam je svima smisao i da produljimo život, koliko god to banalno zvučalo. Tisuću je razloga za smisao života, ali onaj osnovni je da se život nastavi - zaključuje Mila.

