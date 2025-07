Mila Horvat za 24sata nakon završetka mimohoda: Haljina mi je došla baš u zadnji čas...

Mila Horvat bila je jedno od prepoznatljivih lica svečanog vojnog mimohoda, a nakon završetka tog velikog događaja podijelila je svoje dojmove, i o ozbiljnom poslu, ali i o haljini koja je stigla doslovno u zadnji čas.

Foto: Instagram

- Meni je ovo bio prvi svečani vojni mimohod i zapravo sam se jako pozitivno iznenadila. Veliko zadovoljstvo i čast bilo mi je sudjelovati s kolegom Duškom Čurlićem - rekla je Mila, ističući kako je cijela organizacija bila na visokom nivou: od vojske, Ministarstva kulture pa do svih uključenih aktera.

Iako je događaj bio uživo i trajao satima, treme, kaže, nije bilo.

– Nije me bilo trema, mislim, nakon 22 godine rada teško da me išta može iznenaditi. Ali moram priznati da me ovaj prijenos uživo, koji je trajao nekoliko sati, podsjetio na moja iskustva s nogometnih utakmica, svjetskih i europskih prvenstava. Sjajno je bilo to što sam mogla sve to iskustvo pretopiti i u ovaj prijenos, jer i ovdje je sve uživo, nema potpune kontrole. Bio je to izazov, ipak su to neki novi ljudi i novo iskustvo - rekla je Mila Horvat.

Foto: YouTube screenshot

Naravno, mnogima nije promaknulo ni njezino modno izdanje, a Mila je nosila haljinu brenda 'Self-portrait' koja iznosi oko 230 eura prema službenoj stranici.

- Haljina je naručena u posljedni tren za ovu prigodu i stigla mi je na vrijeme. Ja taj estetski dio uvijek ostavim za kraj pa zaboravim na to. Više se fokusiram na ovaj glavni dio poput generalne probe. Onda me netko podsjeti na to što ću nositi. Srećom da je stigla na vrijeme - kroz smijeh je zaključila.