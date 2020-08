Milan i Goga su zajedno i nakon showa, pale su poruke i 'pusice'

<p>Njih dvoje pravi su dokaz kako nikada nije kasno pronaći srodnu dušu. <strong>Gordanu Gašparić Vrbljanin</strong> (62) i <strong>Milana Tokića</strong> (64) stručnjaci su spojili u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Gordana je nedavno rekla kako ih je pandemija korona virusa spriječila da se viđaju, ali su se čuli telefonom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>No 'karantene' više nema pa su Gordana i Milan odlučili iskoristiti slobodne trenutke, a s prijateljima i pratiteljima podijelili su kako trenutno uživaju u Varaždinu. </p><p>- Pozdrav, društvo, Milan i ja skoknuli smo do Varaždina. Proveli smo ugodan i uzbudljiv dan. Pozdrav svima koji nas poznaju i prate - napisala je Gordana u opisu fotografije na kojoj uživa u Milanovom društvu. </p><p>Ubrzo joj je Milan komentirao objavu na društvenoj mreži.</p><p>- Gordana ti ne samo da si dobra žena, ti si prekrasna - napisao je. Ona mu je na to poslala poljupce.</p><p>Ovaj je par ostao zajedno i nakon što su se ugasile kamere, a obećali su kako će raditi na svom odnosu koji se trenutno još uvijek temelji samo na poštovanju, a ne na strasti i ljubavi. </p><p>- Nije se rodila neka ljubav ili strast, ali i vi ste rekli da to nije bit u našim godinama. Bit je ta prisnost, poštovanje... Tako smo i nastavili. I dalje se smijemo, zabavljamo, idemo nekuda, družimo se, čujemo se - opisala je Gordana stručnjacima njihov odnos nakon showa.</p>