Mile Kekin dobio je zanimljiv poklon od publike u Beogradu

Mile Kekin je u subotu navečer nastupio u beogradskom klubu Zappa Baza, i to samo dan nakon što je priveden i pušten u Hrvatskoj. Nije htio davati izjave za medije već je kratko samo poručio: 'Nadam se da razumijete, previše je svega'.

Portal lista Danas objavio je kratak video s koncerta na kojem se čuje kako publika skandira "Pumpaj, pumpaj", što je poklič koji je postao moto studentskog pokreta, uobičajen na prosvjedima koje organiziraju studenti diljem Srbije.

A Kekin je i od publike dobio poklon. Snimku je objavila jedna djevojka iz publike na kojoj se vidi kako je Kekin iz kutijice izvukao narančaste vezice, a publika se počela smijati.

Foto: Instagram

Zašto baš vezice? Nakon što je Kekin dao iskaz u USKOK-u, pušten je na slobodu te se javio na društvenim mrežama. Uz tekst je objavio i fotografiju tenisica, a s jedne su nedostajale vezice.

- Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao - ne stižem. Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četiri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, strpali me u ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pjesme. Keep on rocking in a free world. Vidimo se sutra na koncertu - napisao je Kekin.