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Mile Kekin progovorio o jednom od najstresnijih perioda: 'Ivana i ja pokušali smo zaštititi djecu'

Piše Maša Mai Čigir,
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Mile Kekin progovorio o jednom od najstresnijih perioda: 'Ivana i ja pokušali smo zaštititi djecu'
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Šibenik: Elegantni par Kekin na premijeri filma Dražen | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Poznati glazbenik je u emisiji Večernjeg lista govorio o braku sa suprugom Ivanom, karijeri, ali i uhićenju

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Glazbenik i suprug hrvatske političarke Ivane Kekin, Mile Kekin, gostovao je u emisiji Večernjeg lista 'Show na kvadrat' gdje je iskreno govorio o jednom od najtežih perioda u svome životu. Ivana i Mile u braku su već 20 godina, a Mile ističe kako je Ivana, kao jedno od najpoznatijih lica oporbe, borbena te da ga je upravo to privuklo kod nje.

- Teško je kada ju netko 'gazi', zaštitnički sam nastrojen. Ali, ona je borbena žena, takva je po prirodi i upravo me to privuklo kod nje. Ona kada u nešto vjeruje onda to zna i argumentirati, to je njezina snaga - rekao je.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija
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Glazba je Mili Kekinu i svojevrsni ispušni ventil pa je tako on jedan od najtežih perioda u životu, privođenje zbog sumnje da mu se pogodovalo prilikom kupnje zemljišta u Istri, pretočio u pjesmu 'Ilica i Marica', a u toj pjesmi ima čak i stih 'love me hijene zbog moje divne plave žene'.

- Tada sam se osjećao poniženo, a mislim da je to bila i cijela ideja. Sve je bilo besmisleno - rekao je Kekin pa nadodao kako su i njemu i Ivani tada najvažnija bila djeca, da njih zaštite.

- To su sve osjetila i djeca. Mi smo ih pokušali zaštiti koliko možemo kao roditelji, ali bili su uznemireni naravno. Nije ugodno da ti njih pet uleti u stan i krene tamo 'rondati' pred njima, ali to je ta borba na koju smo pristali - nadodao je.

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Glazbenik je otkrio i to da je krenuo živjeti sam od svoje 14. godine jer mu je mama otišla raditi u Njemačku, a tata mu je umro. Mile je tako već rano bio naučen na samostalan život, a otkrio je kako mu danas godi dobra organizacija njegove supruge jer se on onda može opustiti. Danas u domu njihove obitelji, Mile tvrdi kako je Ivana glavna za sve, ali da je i urednija te da su nesuglasice najčešće povezane  s pospremanjem.

- Ivana je urednija jer ona ima organiziranu svaku minutu u danu, a ja sam više opušteni lik. Znam i ja pospremiti, ali onda ona dođe pa mi govori da sam sve stavio na krivo mjesto i tako. Ivana je definitivno autoritet u kući i ja sam okej s tom pozicijom - ističe.

Zagreb: Ivana i Mile Kekin
Zagreb: Ivana i Mile Kekin | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
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