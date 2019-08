Mile Kekin 'zapalio' pozornicu, a Prljavci spremni za spektakl

Već četiri godine zaredom CMC festival Slavonski Brod u kolovozu organizira pravi glazbeni spektakl. Sinoć je nastupao Mile Kekin sa svojim bendom te otpjevao hitove sa svog albuma iz 2018. godine 'Kuća bez krova', ali i dobro poznate, stare pjesme.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Osim Mile Kekina na pozornici su nastupali crnogorski hip-hop duo Who See te predstavnici novog milenijskog vala bendova, Mnogi Drugi, The Karambol, Orvel, BluVinil, Cloud 68 i Dusty Hats.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Druga večer rezervirana je za pravu glazbenu poslasticu. Na tvrđavu Brod dolazi grupa Prljavo kazalište. Prije njih u revijalnom dijelu predstavit će se i druga poznata imena regionalne scene - Davorin i Bogovići, Krle i Inspektori, Helem Nejse, Bang Bang, Flyer, Headoneast, Kiki Lesendrić, Adastra, Ante Cash, Diogen i Komuna.