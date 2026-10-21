Mile Mijač i Krivo društvo su objavili 'Divlje, s ljubavlju…', svoj najbrži i najglasniji album

Mile Mijač i Krivo društvo predstavljaju „Divlje, s ljubavlju…“, drugi studijski album koji donosi njihovo najbrže, najglasnije i najdivlje izdanje dosad, uz naslov koji naizgled spaja nespojivo, ali savršeno opisuje ono što se krije u njihovim pjesmama. Novi album, objavljen za Dostavu zvuka, nastavlja priču započetu hvaljenim prvijencem „Moramo pričati“ iz 2024. godine, ali ovoga puta s još više energije, glasnijim gitarama i beskompromisnim rock'n'roll stavom.

Iako naslov „Divlje, s ljubavlju…“ na prvi pogled zvuči kao proturječje, upravo se u tom spoju krije karakter albuma. Divlji u zvuku, tempu i energiji, a s ljubavlju prema glazbi, ljudima i svim iskustvima koja se pretvaraju u pjesme, album donosi novo poglavlje autorskog rada Mile Mijača i Krivog društva. Punk, rock, blues i country ponovno se isprepliću u njihovom prepoznatljivom glazbenom izrazu, ovoga puta u još žešćem i izravnijem izdanju.

Albumu su prethodili singlovi među kojima je i „Dnevnik RNR“, svojevrsni rock'n'roll putopis posvećen životu na cesti, koncertima i ljudima koji čine neizostavan dio svakog putovanja. Na pjesmi gostuju John iz benda M.O.R.T. i Petar Stolnik iz benda Djigibaoo, glazbenici koji dobro poznaju sve ono što se događa između dvije pozornice. Njihovo gostovanje dodatno je naglasilo zajedništvo, prijateljstva i iskustva koja se stvaraju na turnejama, a upravo su takve priče važan dio svijeta iz kojeg nastaje glazba Mile Mijača i Krivog društva.

Mile Mijač publici je najpoznatiji kao bubnjar benda M.O.R.T., s kojim je tijekom godina odsvirao više od 500 koncerata, no paralelno je razvijao i vlastiti autorski put. Njegov prvi album „Moramo pričati“, objavljen krajem 2024. godine, ubrzo se našao na brojnim listama najboljih domaćih izdanja godine, a s novim albumom nastavlja graditi vlastiti glazbeni identitet. Uz njega Krivo društvo čine Klara Pehar, Patrik Zelenika, Luka Siničić i Antonio Strižić, glazbenici s kojima njegove autorske priče dobivaju svoj puni bendovski oblik.

A kako album koji nosi naziv „Divlje, s ljubavlju…“ najbolje predstaviti nego upravo ondje gdje takva glazba najviše dolazi do izražaja na koncertima? Koncertna promocija novog izdanja započinje 7. studenoga u zagrebačkom Hard Placeu, gdje će Mile Mijač i Krivo društvo prvi put zagrebačkoj publici uživo predstaviti novi materijal. Nakon Zagreba slijedi nastup 20. studenoga u sinjskom Rodilištu Kulture, dok je prosinac rezerviran za još dvije koncertne postaje. Bend 4. prosinca stiže u kninski klub A3, a već sljedećeg dana, 5. prosinca, nastupa u splitskom klubu Kocka.

„Divlje, s ljubavlju…“ je izdanje Dostave zvuka, a album možete poslušati na svim streaming servisima.