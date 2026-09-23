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OBITELJSKA KOMEDIJA

Mile Ostović o novom filmu: 'Obitelj je za komediju najbolja inspiracija. Jako sam zahvalan'

Piše Davor Lugarić,
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Mile Ostović o novom filmu: 'Obitelj je za komediju najbolja inspiracija. Jako sam zahvalan'
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Foto: PROMO
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Prošlog tjedna počelo je snimanje obiteljskog filma ‘Mlada djeca piju mlijeko, a velika...’

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Prošlog vikenda pala je i prva klapa već najavljivanog projekta redatelja Mile Ostovića, a riječ je obiteljsko-tinejdžerskoj komediji naziva "Mala djeca piju mlijeko, a velika...". Uz glavnu ulogu sjajnog Filipa Juričića, u filmu igraju i velike zvijezde hrvatskoga glumišta, poput Ksenije Pajić, Lare Nekić, Gorana Grgića, Arijane Čuline i Stojana Matavulja.

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Počelo snimanje novog filma Mile Ostovića VIDEO
Počelo snimanje novog filma Mile Ostovića | Video: 24sata/PROMO

Prva klapa pala je na Kranjskoj Gori, na jezeru Jasna, te su se Filipu pridružili mladi hrvatski glumci - Roko Protić, Dijana Halilović, Margita Hrženjak, Tin Ožbolt i nova slovenska mlada glumica Tara Kuster, koja prvi put glumi na hrvatskom filmu.

- Odlučio sam se za kombinaciju mladih nada i iskusnih seniora, kojih u ovom filmu ne manjka jer su, uz već spomenute glumce, unutra Kristijan Ugrina, Mladen Čutura, Anica Kovačević, Marina Kostelac i još 20-ak iskusnih glumaca iz Hrvatske. Tema je obitelj, uvijek dobra inspiracija i dogodovštine kojih ne manjka u komičnim, ali i u ozbiljnim dramskim scenama - rekao nam je redatelj Milo Ostović.

Foto: PROMO

Scenarij potpisuje upravo redatelj, a tekst je nastajao prema istinitim događajima iz njegova iskustva, ali i na temelju priča koje su dopirale do njega u posljednje dvije godine, koliko ga je pisao. Ostović napominje da humora i frke neće nedostajati jer je imao odličan motiv u svojoj obitelji i kćeri Piji, koja igra glavnu dječju ulogu.

Ostović ističe kako su u ovom filmu obiteljski scenarij, obiteljska priča i obiteljsko ozračje jer su navedeni glumci, odnosno barem neki od njih, već bili dio Milina tima s kojim je radio prošli film, "Taxi ljubav", a koji je emitiran 2025. godine

Foto: PROMO

- Zahvalan sam cijeloj filmskoj ekipi jer i ovaj film radim uz pomoć sponzora i vlastitih sredstava. Kako ja volim reći: Idemo se bacit na glavu pa šta bude - rekao je Ostović. 

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