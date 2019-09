Milenijska fotografija u čast Ivi: 'Ponašamo se kao da je tu...'

Dani hrvatskog filma Orašje 2019. prvi puta bez svog utemeljitelja, ali zato u svom nazivu od ove godine imaju njegovo ime Ivo Gregurević. U četvrtak je na obali Save snimljena je milenijska fotografija na kojoj je oko 300 učenika Srednje škole fra Martina Nedića i Škole nogometa Atletiko iz Orašja svojim tijelima tvorili lik Ive Gregurevića. Ovo je Šimi Strikomanu 686. milenijska fotografija.

- U ovih dvadesetak godina snimio sam 686 milenijskih fotografija u 219 gradova. Da bi ih snimio prešao sam oko 1,5 milijun kilometara. Nažalost, plejadi eminentnih glumaca koji više nisu među nama, Eni Begović, Borisu Dvorniku, Fabijanu Šovagoviću pridružio se i Ivo. Ne jednom smo razgovarali da bi trebalo snimiti milenijsku fotografiju, bila je to njegova ideja, ali nikako nismo uspijevali i sada sam to odradio bez njega – rekao je Strikoman.

Imanje na samoj obali Save, na koje je volio doći Ivo Gregurević i s njega promatrati rijeku koju je jako volio podsjeća na njega. Njegovi najbolji prijatelji ne kriju tugu što ga više nema. Još uvijek su u nevjerici, nitko nije očekivao da će tako iznenada i brzo biti primorani organizirati festival bez glumca koji je nadasve bio čovjek i pravi domaćin.

- Ponašamo se kao da je on među nama i sve će biti rađeno njemu u spomen. I današnje snimanje milenijske fotografije koju radi naš eminentni fotograf, snimatelj i filmski redatelj Šime Strikoman iz Šibenika. Mislim da je to nešto fantastično što će promovirati ovaj festival i ovaj kraj, a samog Ivu ne treba promovirati, jer za njega znaju. Novina na ovogodišnjem festivalu su tri dječja filma, a biti će i dosta sadržaja poput Memorijalnog nogometnog turnira Ivo Gregurević na kojem će sudjelovati Dinamo iz Zagreba, NK Osijek, Zrinski iz Mostara i ekipa iz Orašja. U vrijeme festivalskih dana biti će dosta partyja koji će biti tematski, na temu onoga što je Ivo Gregurević volio, party s ribičima, već je bio skup oldtimera čiji je član bio Ivo, druženje s lovcima, jer to su ljudi htjeli i to su jako dobre priče koje će obogatiti festivalske dane. Jedino tako možemo očuvati uspomenu na tu ljudsku i glumačku gromadu bosanske Posavine na što smo mi izuzetno ponosni – rekao je Iljo Benković Drca, predsjednik organizacijskog odbora Dana hrvatskog filma Orašje 2019. koji počinje u subotu 07. rujna i trajati će do 14. rujna.

Prije nego se podigne festivalska zavjesa u blizini nove sportske dvorane novom parku u blizini Gimnazije u Orašju biti će u parku kod nove sportske dvorane u Orašju. Ovogodišnja manifestacija bit će održana pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragana Čovića i predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića. Festival će otvoriti film „Dopunska nastava“, redatelja Ivana Gorana Viteza, a riječ je o trileru s elementima komedije koji se bavi talačkom situacijom u osnovnoj školi u provincijskom hrvatskom gradu.

U festivalskim danima u Orašju će biti svega, glazbe, etno štiha, gastro posavskih delicija i srdačne dobrodošlice svojstvene Posavljacima. U Orašju i ove godine će se okupiti elita hrvatskoga glumišta, sjajna ekipa filmaša, glumaca, redatelja, scenarista, djelatnika iz filmske industrije, te brojnih osoba iz javnog života, svijeta politike, kulture i sporta.

Ivo Gregurević, preminuo je u svom stanu u Zagrebu 01. siječnja 2019. godine u 67. godini života. Pokopan je 07.siječnja 2019. u rodnoj Mahali kod Orašja. Ostavio je iza sebe bogatu ostavštinu, svoje prijatelje, koji su mu bili najbliži suradnici organizacije Dana hrvatskog filma u Orašju punih 23 godine. Ove godine oni to prvi puta čine bez njega, i svojski se trude da sve bude onako kako je to bilo i dok je Ivo bio s njima. Ničega neće nedostajati osim njegovog osmijeha uzornog domaćina koji je sve dočekivao širokog srca kao Posavina.

