Miley Cyrus i Liam su odgodili vjenčanje jer ona ne želi djecu?

Pjevačica Miley Cyrus (25) i glumac Liam Hemsworth (28) otkazali su vjenčanje jer se nisu mogli dogovoriti kada bi trebali imati djecu. Dok se glumac želi skrasiti i postati otac, Miley to nema u planu, rekao je izvor za Daily Mail.

- On želi imati djecu i ne želi to više odgađati, no to se ne poklapa s Mileynim planovima. Liamu je slomljeno srce - ispričao je njihov prijatelj.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

- Miley je odgodila vjenčanje, a Liamu je već umoran od toga. Nisu se baš slagali posljednjih nekoliko mjeseci - rekao je jedan prijatelj, dok je drugi dodao da se ona ni ne želi udati.

Pjevačica je prošle godine za 'The Sun' priznala da brak nije za nju i da želi još toga proživjeti.

- To su vidjeli svi osim Liama. Obitelj ga je molila dugo vremena da 'otvori oči', ali je on imao vjere u Miley. Sada se osjeća kao idiot - izjavio je glumčev prijatelj.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Do sada su već prekidali i mirili se. Najprije su se zaručili 2012., ali već sljedeće godine prekinuli. Tada je glumac priznao da mu je teško, ali da su u to vrijeme htjeli različite stvari i da se to moralo dogoditi. Pomirili se tek 2016., a sada su opet naišli na nevolje.

#spicy A post shared by Liam Hemsworth (@liamhemsworth) on Mar 6, 2018 at 7:13am PST

Niti jedno od njih nije glasine o prekidu potvrdilo, ali Miley je obrisala sve fotografije s društvenih mreža, kojih je najviše bilo s Liamom. Trenutno je u Malibuu s roditeljima, dok je Liam u svojoj rodnoj Australiji.