Miley Cyrus se oglasila nakon smrti svoje kume Dolly Parton

Dolly Parton umrla je u 81. godini života u Nashvilleu nakon kratke bolesti. Od legende country glazbe oprostila se Miley Cyrus, kojoj je glazbenica bila kuma.

- Gubitak tete Dolly previše je osoban da bih ga u potpunosti dijelila. Naši najdragocjeniji trenuci bili su privatni i takvi će ostati. Događali su se daleko od pozornice i glamura, samo između nas dvije - napisala je Miley na Instagramu.

- Znam da bi Dolly htjela da osjetim ovu bol, napišem pjesmu o njoj, a zatim nastavim dalje i ostanem snažna. Uz mene je anđeo. Uvijek je i bila. Jedan od naših posljednjih razgovora bio je o glazbi i preobrazbi - napisala je pa nastavila:

- Uvijek ću je voljeti i trudit ću se da bude ponosna na mene. Srce mi je slomljeno zbog cijelog svijeta, njezine obitelji i prijatelja, kojima će neizmjerno nedostajati. U ovom smo gubitku zajedno i vidjet ćemo je u svim najljepšim stvarima.

Foto: Gus Ruelas

Dolly nikad nije imala vlastitu djecu, a Miley je gledala poput kćeri. Svojedobno je ispričala kako joj je postala kuma.

- Njezin otac mi je prijatelj, pa kad se rodila, rekao mi je: 'Jednostavno joj moraš biti kuma'. Odgovorila sam: 'Prihvaćam'. Nikad nismo imali neku veliku ceremoniju, ali jako sam ponosna na nju i volim je. Ona mi je kao vlastito dijete - rekla je tada.