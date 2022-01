Nova godina i nije krenula u smjeru kako je pjevačica Miley Cyrus (29) zamišljala. Njoj je tijekom novogodišnjeg nastupa u Miamiju na Floridi "ispala" bradavica nakon što joj se oštetio gornji dio haljine.

Pjevačicu to nije zbunilo, nastavila je dalje pjevati pjesmu "Party in the USA" dok je rukom pridržavala potrgani dio kostima. Ubrzo je ipak "odjurila" s pozornice, da bi se kasnije pojavila u crvenom kaputu.

- Ovo je definitivno najviše odjeće što sam ikad nosila na nastupu - rekla je Miley, koja je tijekom nastupa nekoliko puta promijenila odjeću.

U nastupe je, osim raznih outfita, uklopila i brojne hitove, a gledateljima je, uz to, predstavila i najnoviju pjesmu "You".

Novogodišnji program u Miamiju vodio je novi dečko starlete Kim Kardashian, Pete Davidson (28). Cijeli prijenos bio je uživo na NBC televiziji pa su tako i gledatelji na malim ekranima mogli vidjeti gaf pjevačice. Osim uživo, prijenos se mogao pratiti i na internetu