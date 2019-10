Milicija nam je htjela isključiti struju 20 minuta prije koncerta

Nakon albuma “Korak od sna” iz benda odlazi Davorin Bogović. Mladen Bodalec je sa Zdenkom Kovačiček na tom albumu pjevao prateće vokale, a s prljavcima je zapjevao nakon Bogovićeva odlaska 1985. godine.

- Već smo bili prošli konfuziju kad je Bogović odlazio, a mi trebali snimiti ‘Heroja ulice’. Tad je već bila li-la situacija. Vratio se, napravio s nama ‘Korak od sna’ pa opet otišao. Zato njegov odlazak nikog nije iznenadio - rekao nam je Houra.

S Bodalcem se upoznao krajem 70-ih u parku u Dubravi, gdje su obojica igrala nogomet. Neki klinac je doviknuo: “Jajo, izbacili su te iz škole”, a ovaj odgovorio: “Baš me briga”. Bodalec je već bio obožavatelj benda i nije mogao vjerovati da netko može biti tako ležeran. Bodalec je tad išao na sve njihove koncerte, u Lapidarij, u malu dvoranu Doma sportova... Sjeća se da ga je jednom Jajo sreo pred Pravnim fakultetom i dobacio mu: “Ma ne priznam te koji prijepodne pišu u bilježnicu, a poslijepodne su rokeri”.

Na petom albumu “Zlatne godine” hitovi se redaju. “Ne zovi mama doktora”, “Sladoled”, “Ma kog me Boga za tebe pitaju”... pjesme su iz 1985., a jednako popularne i danas.

“Ma kog me Boga za tebe pitaju, u sebi molim da me suze ne izdaju, i strašno mrzim Romea i Juliju, sve mi stvari smrde sad na prevaru” izašlo je iz pera tad razočaranog Houre, a Bodalec i danas tom pjesmom rasplače ostavljene. I raznježi zaljubljene.

- Pisao sam pjesme o svojim draganama, curama s kojima sam u mladosti živio, proživio divne trenutke. Bilo je i sretnih i nesretnih, kao i u svačijoj mladosti - priča Jajo.

Foto: Privatni album

Nesretne ljubavi unosi i u šesti studijski album “Zaustavite zemlju”, na kojemu je opet hit do hita. Uz naslovnu pjesmu na albumu su “Bježi ptico od mene”, “Mojoj majci”, “ Marina”, “Moj bijeli labude”, “Slaži mi” i “449 (Svaki put kad odlaziš)”... Iako je “Mojoj majci” Houra posvetio pokojnoj majci, zbog stiha “zadnja ruža Hrvatska”, pobudila je veliki nacionalni naboj. Nakon što je album objavljen, krenula je turneja po Americi, Kanadi, Švicarskoj, Njemačkoj, Australiji, Austriji, Švedskoj... ljudima su masovno nosili hrvatske zastave.

Bez obzira na nacionalni naboj, nepoželjnih zastava, ekscesa... nije bilo.

- U dijaspori su iza organizacije koncerata uvijek stajale župe i nije bilo neugodnosti. Vidim ja svašta u publici, jesam zaigran na bini, ali nisam slijep. Ne pamtim neke ružne situacije, incidente - tvrdi Jajo.

Foto: Privatni album

U to vrijeme iz benda odlazi gitarist Marijan Brkić, a na njegovo mjesto dolazi Damir Lipošek Keks. Vrhunac turneje “Zaustavite zemlju” bio je 17. listopada 1989., na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, pred više od 250.000 ljudi, najviše ikad. Prljavci su na koncert došli tramvajem, a nakon nastupa razbijeni su bili samo lampa i jedan lanac na Manduševcu. Milicija im je htjela isključiti struju 20 minuta prije nastupa, ali nisu uspjeli. Rekli su Houri da se obrati narodu i kaže im da neće biti koncerta, no on je to odlučno odbio.

Foto: Privatni album

Koncert je trebao biti zabranjen, no prljavci su se ipak popeli na binu i nadmašili sva očekivanja. Izuzetno uspješnu turneju popratilo je 1989. objavljivanje dvostrukog uživo albuma “Sve je lako kad si mlad - live”.

- Bila je to košmarna godina, dovodili bi nas četiri sata prije koncerta i puštali iz dvorane tek dva sata nakon što se publika razišla. Pamtim taj hermetični svijet, hotele, nemaš pojma zašto te ne puštaju da izađeš iz dvorane. Stalno neka psihoza, gdje god smo ušli, kao da je rat počeo, sve trešti, pirotehnika posvuda. Tijekom ljetne turneje 1988. u 30 dana svirali smo 29 koncerata. Spavali smo u nekoj kući u Malom Stonu i sjećam se da sam po noći izašao okupati se u moru. Molio sam Boga da ostanem u toj tišini. Stalno smo vodili neke razgovore, stalno je nešto visilo u zraku. Ne znaš što se događa, zašto te ne puštaju dok svi ljudi ne odu - prisjetio se Jajo tog vremena.