Milijana (22) otišla na estetsku korekciju zbog novog dečka (61)

Na Instagramu se pohvalila da je bila na korekciji obrva i dala svojim pratiteljima uvid u cijeli proces. S dečkom se, ako je suditi prema fotografijama, odlično slaže

<p>Bivša natjecateljica reality showa 'Parovi', <strong>Milijana Božić</strong> (22), ne prestaje intrigirati javnost svojim postupcima ni nakon što je izašla iz vile u kojoj se snimala ta srpska emisija. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vjenčanje Milijane i Milojke </strong></p><p>Ovog prosinca će okončati brak s <strong>Milojkom Božićem</strong> (75), ali prije toga je on uzeo stvar u svoje ruke i pokupio sav imetak pa je Milijana ostala bez svega. Istaknula je nedavno kako joj to ne smeta. </p><p>- Od Milojka mi nije ništa ostalo osim televizora, koji sam dobila od svoje kume Ilijane Vagić. Kada sam išla po svoje stvari on je želio zadržati taj televizor, ali ja sam mu rekla da on pripada meni - rekla je Milijana, piše <a href="https://www.kurir.rs/stars/3558177/milijani-od-milojka-nista-nije-ostalo-posle-razvoda-nije-dobila-ni-cvonjka-a-bozic-hteo-i-televizor-da-joj-uzme-ispricala-sve" target="_blank">Kurir</a>. </p><p>Otkako je otkrila na društvenim mrežama da ima novog dečka <strong>Miloša </strong>(61), Milijana uživa.</p><p>- Ne znam što da kažem. Počeli smo neku priču pa što bude - rekla je sretna Milijana za 24sata. Ispričala nam je i kako je upoznala novog dečka.</p><p>- Miloš živi u Užicu, odakle su moji roditelji. Tako smo se i upoznali, u kafiću. Sada smo zajedno - rekla je.</p><p>Na Instagramu se pohvalila da je bila na korekciji obrva i dala svojim pratiteljima uvid u cijeli proces.</p><p>S dečkom se, ako je suditi prema fotografijama, odlično slaže. Objavila je fotografiju na kojoj zaljubljeni golupčići piju i napisala: </p><p>- Sretan si kad nađeš dečka s kojim možeš piti - zaključila je. </p>